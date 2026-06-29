Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: eltaláltuk a Győr bajnoki címét és a Ferencváros második helyét is

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.06.29. 10:51
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A Győri Audi ETO KC együttese mindent megnyert itthon, sőt, 2019 óta először veretlenül zárta a bajnokságot, és visszahódította a Magyar Kupát is (Fotó: Szabó Miklós)
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Győri Audi ETO KC FTC kézilabda női kézilabda NB I
A csapatsportág-bajnokságok rajtjánál lapunkban igyekeztük megtippelni a végeredményt. Összeállításunkban szembesítjük magunkat jóslatainkkal. Sorozatunkat a női kézilabda-élvonallal folytatjuk.

1. GYŐRI AUDI ETO KC (NS-TIPP: 1.)
Ahogy arra számítottunk, Per Johansson együttese hazai porondon mindent megnyert, ráadásul 2019 után először maradt veretlen az élvonalban. A kupa öt év után került a kisalföldiekhez, akiknél négy alapemberre sem számíthatott a vezetőedző: Estelle Nze-Minko, Kari Brattset, Győri-Lukács Viktória és Sandra Toft is gyermekáldás miatt hagyta ki az idény szinte egészét.

2. FTC-RAIL CARGO HUNGARIA (2.)
Eltaláltuk, hogy Jesper Jensen első idényében nem nyer bajnokságot. Az ETO otthonában tavaly októberben elszenvedett 15 gólos vereség után nagyjából el is dőlt a bajnoki cím sorsra, hazai pályán Darja Dmitrijeva időn túli hetesének köszönhetően nem kapott ki az FTC a későbbi bajnok ellen. A kupában bronzérmesként zárt az olykor több alapemberét sérülés miatt nélkülöző fővárosi zöld-fehér együttes.

3. DVSC SCHAEFFLER (4.)
Szilágyi Zoltánék egy év kihagyás után tértek vissza a Bajnokok Ligájába, ahol továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba. A bajnokságban 2023 után lett ismét érmes a Loki, a kupában öt év után játszott döntőt és kapott ki az ETO-tól.

4. MOL ESZTERGOM KC (3.)
Míg a hajdúságiakat minimálisan alulbecsültük, a 2025-ben újoncként bronzérmes esztergomiak eggyel hátrébb zártak, mint tavaly. Elek Gábor edző szépen építkezik, első nemzetközi szereplése során az Európa-liga négyes döntőjéig jutott csapatával, amelyben a tehetséges fiatalok testközelből tanulhatnak olyan kiválóságoktól, mint Szucsánszki Zita, Szöllősi-Zácsik Szandra vagy Kisfaludy Anett.

5. VÁC (7–10.)
Horváth Roland együttese ért oda a még nemzetközi kupaindulást érő ötödik helyre, a csak magyarokat foglalkoztató váciak az általunk jósoltnál jobban szerepeltek.

6. ALBA FEHÉRVÁR KC (7–10.)
A fehérváriak jó teljesítményét sem láttuk előre. Szuzana Lazovics együttese sokáig a nemzetközi szereplés elérésére is jó eséllyel pályázott, ám végül hatodik lett. A keret nyáron együtt maradt, úgyhogy tovább építkezhet a montenegrói szövetségi kapitányként is dolgozó tréner.

7. KISVÁRDA MASTER GOOD SE (7–10.)
Középcsapatként gondoltunk a várdaiakra, így is zártak. Józsa Krisztián csapata év közben beköltözhetett új, modern otthonába. Nyáron jókora átalakulás várható a keretben.

8. MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC (5.)
Arra számítottunk, a rutinos Dragan Adzsics irányításával az élmezőny közvetlen közelében zár a Mosonmagyaróvár, amely azonban nem találta a ritmust ebben az idényben. Adzsics márciusban távozott, tavalyhoz hasonlóan Stranigg Ferenccel fejezték be Tóth Gabrielláék az évadot, azt egyelőre nem tudni, a következő idényben ki ül le a csapat kispadjára.

9. MOYRA-BUDAÖRS HANDBALL (11–12.)
A budaörsiek minimálisan túlszárnyalták elvárásainkat, Buday Dániel csapata a középmezőnyben végzett. Egy nagy fogást már bejelentett a csapat, csatlakozik a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki negyedik helyezett jobbszélső, a vajdasági Katarina Krpezs-Slezák. 

10. VASAS SC (7–10.)
Az angyalföldiek helyezését viszont eltaláltuk, Arany Rebekáék szinte végig a 10. hely környékén álltak. A Vasas tavaly 12. lett 14 ponttal, idén kettővel jobb helyezést ért el és hárommal több pontot gyűjtött.

11. SZOMBATHELYI KKA (6.)
A korábbi mosonmagyaróvári sikeredző, Gyurka János vette át tavaly nyáron a szombathelyi kispadot. Pődör Rebekáék még a nemzetközi kupaindulásról szőttek álmokat, ám ezek szertefoszlottak. Itt is edzőváltás történt, Pődör Zoltán ült le a kispadra, s marad a következő idényre is. Nem úgy a lánya, a bajnokság gólkirálya Romániába igazolt.

12. NEKA (13–14.)
Az újonc balatonbogláriakat kieső helyre tippeltük, de fennállásuk során először őrizték meg helyüket az élvonalban, a magunk mögött hagyott idényben hat alkalommal győztek, az Alba Fehérvárt és az SZKKA-t is megverték.

13. KOZÁRMISLENY KA (13–14.)
Megint egy idényre szólt a baranyaiak élvonalbeli tagsága, Kovács Tamás fiatal csapata a világ egyik legerősebb bajnokságában kétszer is győzött, az akadémisták értékes tapasztalatot szereztek.

14. DUNAÚJVÁROS KKA (11–12.)
Nem láttuk előre, mekkora gondok lesznek Dunaújvárosban ebben az idényben. A Kohász alapemberei már az ősz végére elhagyták a csapatot, onnantól kezdve az ifistákkal állt ki az együttes, amely negyvenkilenc év (közte többek között Bajnokok Ligája-győzelem) után búcsúzott a legmagasabb osztályból.

 

Győri Audi ETO KC FTC kézilabda női kézilabda NB I
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