A dél-afrikai kapitány szerint készen állnak a rajtra

A Bafana Bafana szerdán helyi idő szerint fél négy körül érkezett meg Mexikóvárosba, a felmatricázott csapatbuszt a biztonsági előírásoknak megfelelően mindvégig rendőrautók tucatja kísérte. És ha már protokoll: Hugo Bross szövetségi kapitány a csütörtöki nyitómérkőzés előtt az újságírók rendelkezésére állt.

„Mexikó a csoport legerősebb csapata, szóval rendkívül nehéz mérkőzésre számítunk – mondta a 74 éves belga tréner. – Mindenesetre készen állunk, és a pálya minden egyes négyzetméteréért meg fogunk küzdeni. Hogy ez mire lesz elég, azt csak a kilencven perc elteltével tudjuk meg."