Nemzeti Sportrádió

A dél-afrikai kapitány szerint készen állnak a rajtra

B. L.B. L.
2026.06.11. 10:05
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Hugo Broos (Fotó: Getty Images)
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Bár a 74 éves szövetségi kapitány, Hugo Broos a csoport legerősebb együttesének Mexikót tartja, a dél-afrikai válogatott szerinte felkészülten várja a világbajnokság nyitómérkőzését.

A Bafana Bafana szerdán helyi idő szerint fél négy körül érkezett meg Mexikóvárosba, a felmatricázott csapatbuszt a biztonsági előírásoknak megfelelően mindvégig rendőrautók tucatja kísérte. És ha már protokoll: Hugo Bross szövetségi kapitány a csütörtöki nyitómérkőzés előtt az újságírók rendelkezésére állt.

„Mexikó a csoport legerősebb csapata, szóval rendkívül nehéz mérkőzésre számítunk – mondta a 74 éves belga tréner. – Mindenesetre készen állunk, és a pálya minden egyes négyzetméteréért meg fogunk küzdeni. Hogy ez mire lesz elég, azt csak a kilencven perc elteltével tudjuk meg."

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„Ha nem hagyjuk, hogy a zaj túl nagy hatással legyen ránk, remek mérkőzést vívhatunk.”

 

 

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