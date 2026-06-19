A Chivas-játékos, aki hazai pályán csinált csoportelsőt válogatottjából

Ha egyetlen játékosra kellett volna tippelni a Mexikó–Dél-Korea mérkőzés előtt, hogy ő szerzi a győztes gólt, Luis Romo aligha az első név a legtöbb szurkoló listáján. A 31 éves középpályás nem elsősorban a góljaival tűnik ki, hanem azzal, hogy szinte mindenhol bevethető: védekező középpályásként, belső védőként és akár úgynevezett box-to-box szerepkörben is. Pályafutása Querétaróban indult, majd a Cruz Azulnál vált országosan ismertté. Tagja volt a 2021-ben bajnoki címet nyerő együttesnek, később megfordult Monterreyben, 2025-ben pedig a Chivas Guadalajarához szerződött – ez a klub kizárólag mexikói labdarúgókat alkalmaz alapítása óta, ezért a válogatott szurkolói különösen nagy figyelemmel követik az ott szereplők teljesítményét.

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A nemzeti csapatban 2019-ben mutatkozott be, ez ideig 64 mérkőzésen szerepelt. Ott volt a 2022-es világbajnoki keretben is, igaz, Katarban nem lépett pályára. A Dél-Korea elleni mérkőzésen mindenesetre a legjobb helyen volt a legjobb pillanatban: a kapus hibáját kihasználva csoportelsőséget és továbbjutást érő góllal ajándékozta meg Mexikót.