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40 és 17 éves játékos is pályára lépett Mexikóban – statisztikák
B. A. P.
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2026.06.25. 06:28
Fotó: Getty Images
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Mexikó
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