Nemzeti Sportrádió

2 gól, 7 lövés, 2 kulcspassz – Harry Kane lett a horvátok elleni vb-meccs legjobbja

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 00:53
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Harry Kane
Anglia történetének legeredményesebb játékosa, Harry Kane Horvátország ellen is pazarul játszott, meg is választották a meccs MVP-jének. Hét lövés, három kaput talált, kettő gól, 1.05-s xG, két kulcspassz.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2 (2–2)
Arlington, Dallas Stadion, 70 389 néző. Vezette: Turpin (francia)
ANGLIA: Pickford – R. James, Stones (Guéhi, 87.), Konsa, O'Reilly – Rice (Rogers, 72.), E. Anderson – Gordon (Rashford, 72.), Jude Bellingham (Spence, 80.), Madueke (Saka, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic, 66.), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), P. Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric, 79.), Baturina (Vlasic, 79.) – Musa (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)

 

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