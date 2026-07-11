Videó: így jutott Spanyolország 2010 után ismét világbajnoki elődöntőbe

Mint ismert, Spanyolország egy hajrában szerzett góllal 2–1-re legyőzte Belgiumot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének második mérkőzésén, így bejutott a legjobb négy közé, ahol Franciaország lesz az ellenfele. Íme, a meccs videós összefoglalója!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–BELGIUM 2–1 (1–1)

Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)

SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal (N. Williams, 79.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

BELGIUM: Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 61.) – Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Vanaken (Lukaku, 60.) – Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 60.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

Gólszerző: Fabián Ruiz (30.), Merino (88.), ill. De Ketelare (41.)