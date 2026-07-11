„Vagy ők jutnak egymás után három vb-döntőbe, vagy mi verjük őket zsinórban háromszor” – Yamal Franciaországról
„Hol vannak tőlem a gólok? Ha megnyerjük a világbajnokságot, ugyanolyan boldog leszek, akkor is, ha nem találok be többször. A vb-győzelem a valódi cél. Az Európa-bajnokságot is úgy nyertük meg, hogy csak egy gólom volt. Ha a vébét is behúzzuk, senkit sem fognak érdekelni a góljaim. Vb-győzelem, ez az, amit akarunk!” – kezdte Lamine Yamal a rá jellemző magabiztossággal, majd beszélt az elődöntős ellenfélről, Franciaországról is.
„Két opció van. Vagy Franciaország jut be egymás után három világbajnoki döntőbe, vagy mi verjük meg Franciaországot egymás után háromszor zsinórban” – utalt ezzel az 5–4-es NL-elődöntőre és a 2–1-es Eb-elődöntőre.
Lamine Yamal egyébiránt a meccs embere lett a FIFA-nál – senkinek nem volt több érintése a tizenhatoson belül (12), senkinek nem volt több lövése (6) és senkinek nem volt több sikeres csele (4).
Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–BELGIUM 2–1 (1–1)
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)
SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal (N. Williams, 79.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
BELGIUM: Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 61.) – Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Vanaken (Lukaku, 60.) – Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 60.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
Gólszerző: Fabián Ruiz (30.), Merino (88.), ill. De Ketelare (41.)