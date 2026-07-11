„Vagy ők jutnak egymás után három vb-döntőbe, vagy mi verjük őket zsinórban háromszor” – Yamal Franciaországról

„Hol vannak tőlem a gólok? Ha megnyerjük a világbajnokságot, ugyanolyan boldog leszek, akkor is, ha nem találok be többször. A vb-győzelem a valódi cél. Az Európa-bajnokságot is úgy nyertük meg, hogy csak egy gólom volt. Ha a vébét is behúzzuk, senkit sem fognak érdekelni a góljaim. Vb-győzelem, ez az, amit akarunk!” – kezdte Lamine Yamal a rá jellemző magabiztossággal, majd beszélt az elődöntős ellenfélről, Franciaországról is.

„Két opció van. Vagy Franciaország jut be egymás után három világbajnoki döntőbe, vagy mi verjük meg Franciaországot egymás után háromszor zsinórban” – utalt ezzel az 5–4-es NL-elődöntőre és a 2–1-es Eb-elődöntőre.

Lamine Yamal egyébiránt a meccs embere lett a FIFA-nál – senkinek nem volt több érintése a tizenhatoson belül (12), senkinek nem volt több lövése (6) és senkinek nem volt több sikeres csele (4).

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝐈𝐒 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐈𝐎𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇



Nobody on the pitch had...



...more touches in the box than Lamine Yamal (12).

...more shots than Lamine Yamal (6).

...more completed take-ons than… pic.twitter.com/2uHAvbBq62 — 433 (@433) July 10, 2026