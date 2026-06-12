Nemzeti Sportrádió

A dél-koreaiak középpályása büszke, hogy édesapja nyomdokaiba lépett

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.12. 15:57
Li Te Szok győztes meccsen debütált a vb-n (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 foci vb 2026 Li Te Szok Dél-Korea

A Csehországot 2–1-re legyőző Dél-Korea csapatában a kezdőben kapott helyet Li Te Szok, aki édesapja nyomdokaiba lépett a vb-szerepléssel.

Édesapja, Li Eul Jung tagja volt annak a dél-koreai válogatottnak, amely a Japánnal közösen rendezett vb-n hazai környezetben jutott elődöntőig.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy folytathattam a családi hagyományt, és hogy megmutathattam a családomnak, hogy büszkék lehetnek rám. Annak ellenére, hogy hátrányba kerültünk, meg voltam róla győződve, hogy megfordíthatjuk a meccset. Büszke vagyok arra, hogy a vb-n is bizonyítottuk versenyképességünket” – nyilatkozta az Austria Wien légiósa.

 

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