A dél-koreaiak középpályása büszke, hogy édesapja nyomdokaiba lépett

A Csehországot 2–1-re legyőző Dél-Korea csapatában a kezdőben kapott helyet Li Te Szok, aki édesapja nyomdokaiba lépett a vb-szerepléssel.

Édesapja, Li Eul Jung tagja volt annak a dél-koreai válogatottnak, amely a Japánnal közösen rendezett vb-n hazai környezetben jutott elődöntőig.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy folytathattam a családi hagyományt, és hogy megmutathattam a családomnak, hogy büszkék lehetnek rám. Annak ellenére, hogy hátrányba kerültünk, meg voltam róla győződve, hogy megfordíthatjuk a meccset. Büszke vagyok arra, hogy a vb-n is bizonyítottuk versenyképességünket” – nyilatkozta az Austria Wien légiósa.