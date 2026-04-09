Női kézilabda Eurokupa: Kovács helyett Grosch került be a keretbe

2026.04.09. 15:30
Grosch Vivien a csehek ellen bizonyíthat (Fotó: Árvai Károly)
Kovács Anett Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott Grosch Vivien női kézilabda Eurokupa
Kovács Anett helyett Grosch Vivien került be az Eurokupa utolsó fordulójára készülő magyar női kézilabda-válogatott keretébe.

A magyar szövetség honlapjának csütörtöki híradása szerint az Európa-ligában elődöntős Esztergom jobbszélsője, Kovács Anett kisebb sérülés miatt nem játszhat a szombaton 18 órától Érden sorra kerülő Csehország elleni Eurokupa-mérkőzésen, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Debrecen játékosát, Grosch Vivient hívta be a keretbe.

Kovács már szerdán a Törökország vendégeként 42–23-ra megnyert meccsen sem játszott. Ha a mieink szombaton nyernek, döntetlent játszanak vagy 12 gólnál kisebb különbséggel kapnak ki, továbbjutnak az Eurokupa csoportköréből a szeptemberi négyes döntőbe.

Kézilabda
22 órája

Tizenkilenc góllal győztük le a törököket az Eurokupa-mérkőzésen

A mieink végig magabiztosan kézilabdázva 42 gólt lőttek idegenben.

KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
6. FORDULÓ, 2. CSOPORT
18.00: Magyarország–Csehország, Érd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!


 

