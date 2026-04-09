Labdarúgás: kikapott az U16-os válogatott a montenegróiaktól

Montenegróban szerepel UEFA Development-tornán az U16-os labdarúgó-válogatott, amely az első mérkőzésn

1–0-ra kikapott Podgoricában a házigazdától.

Montenegró a győztes gólt a 63. percben szerezte.

„Jó lett volna megtudni, mire vagyunk képesek, ha itt van velünk mindenki a tervezett keretből – mondta Szalai László szövetségi edző az mlsz.hu-nak. – Bár az összetartásainkon és a mérkőzéseinken nem új helyzet, hogy mindig vannak hiányzók a legerősebbnek tartott és tervezett keretben, de olyan, hogy öt meghatározó játékosunk, Orji Dávid, Horváth Áron, Szegedi Botond, Élő Csongor és Bucsák Mihály sem tud velünk tartani ilyen-olyan okok miatt, még nem fordult elő. Pótlásuk egyáltalán nem könnyű, aki ismeri a korosztályt, az érti, hogy miről beszélek. Ők ennek a korosztálynak meghatározó játékosai, az ebben az évben szerzett góljaink felét ők jegyezték. Lelkes ellenféllel találkoztunk, amely a balkáni játékstílusra és fizikálisan korán érő játékosokra alapozza játékát. Játékosaink nem találták ennek az ellenszerét, és bár

az igyekezet megvolt, sajnos sokan nem tudtak felnőni a feladathoz.

Noha több gólhelyzetünk volt, mint ellenfelünknek, még a legnagyobb, tiszta helyzetekből sem sikerült gólt lőni a bántó technikai hibák miatt. A következő mérkőzésen lehet javítani az eredményességen, meg is fogjuk próbálni.”

A magyar U16-os válogatott pénteken Luxemburg ellen lép pályára, aztán Belgiummal játszik.

U16-OS VÁLOGATOTT, UEFA Development-torna, Montenegró

Montenegró–Magyarország 1–0 (0–0)

Magyarország: Mácsik Marcell – Pető Botond (Zsupán Kornél, 78.), Hermann Dávid, Piróth Edvin, Bagó Benett – Pernyész Tádé, Sardi Márk (Veves Panagiotis, 57.) – Hajagos Hunor (Angyal Adrián, 46.), Bihari Ervin (Mester Milán, 78.), Ördög Gergő (Mészáros Magor, 57.) – Farkas Timót

Gólszerző: Causevics (63.)

