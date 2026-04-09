Kézilabda: sima norvégok elleni siker az ifjúsági leányválogatottól

2026.04.09. 17:55
kezilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az ifjúsági leány kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzésen hét góllal legyőzte a norvégokat.

A Kun Attila irányította ifjúsági leány kézilabda-válogatott csütörtökön a norvég korosztályos együttessel játszott felkészülési mérkőzést Lakitelken

és aratott 31–24-es győzelmet.

A magyar együttesből Kollár Kata és Péli Adél is négy-négy gólt jegyzett.

A két válogatott pénteken ismét összeméri erejét.

LEÁNY IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, LAKITELEK
Magyarország-Norvégia 31–24 (18–11)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

(Kiemelt kép forrása: NEKA, archív)

