Kézilabda: sima norvégok elleni siker az ifjúsági leányválogatottól
Az ifjúsági leány kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzésen hét góllal legyőzte a norvégokat.
A Kun Attila irányította ifjúsági leány kézilabda-válogatott csütörtökön a norvég korosztályos együttessel játszott felkészülési mérkőzést Lakitelken
és aratott 31–24-es győzelmet.
A magyar együttesből Kollár Kata és Péli Adél is négy-négy gólt jegyzett.
A két válogatott pénteken ismét összeméri erejét.
LEÁNY IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, LAKITELEK
Magyarország-Norvégia 31–24 (18–11)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
(Kiemelt kép forrása: NEKA, archív)
Vívás: nem jártak közel tőrözőink a vb-éremhez Rióban
Utánpótlássport
2026.04.07. 15:50
