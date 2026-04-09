Nemzeti Sportrádió

Verstappen versenymérnöke a McLarenhez szerződik – hivatalos

2026.04.09. 17:53
null
Fotó: formula1.com
Címkék
F1 Gianpiero Lambiase McLaren Max Verstappen Red Bull
Igaznak bizonyultak a sajtóhírek, hivatalossá vált, hogy legkésőbb 2028-ig elhagyja a Red Bull Formula–1-es istállót Gian Piero Lambiase, a négyszeres világbajnok Max Verstappen versenymérnöke, és az aktuális konstruktőri vb-címvédő McLarenhez igazol.

 

A Red Bull és a McLaren egyaránt közleményben jelentette be csütörtökön a brit-olasz szakember csapatváltását, utóbbi istálló közölte, náluk vezető versenymérnökként dolgozik majd a 45 éves Lambiase.

„Értékes tagja a csapatunknak, amelyhez 2015-ben csatlakozott. Távozásáig változatlanul betölti feladatait, így Max Verstappen versenymérnöke marad, s ahogyan a csapat, úgy ő is maximálisan elkötelezett annak érdekében, hogy további sikereket érjünk el az eddigiek mellett” – írta a Red Bull.

A McLaren azt közölte, hogy Lambiase náluk közvetlenül Andrea Stella csapatfőnöknek tartozik majd beszámolóval, utóbbi ugyanis most egyszerre látja el azokat a feladatokat, amelyek Lambiase érkezésével különválnak.

Verstappen versenymérnökének átigazolása a holland sztár F1-es jövőjét feszegető kérdéseket is újra felszínre hozta. A 28 éves pilóta az elmúlt hetekben élesen kritizálta az új generációs F1-es versenyautókat, más sorozatban állt rajthoz, és beszélt arról is, hogy több időt szeretne tölteni a családjával. A BBC rádiónak Verstappen márciusban azt mondta, átgondolja, meddig folytatja F1-es pályafutását, nem zárva ki azt, hogy a mostani idény végén búcsút int az elitkategóriának.

A tavaly összetettben második Verstappen az idény első három fordulóján 12 pontot szerzett, és a kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben.

F1
7 órája

Verstappen versenymérnöke riválisnál folytathatja – sajtóhír

Gianpiero Lambiase távozása csak egy újabb fejezet lenne a Red Bull átalakulásában.

 

 

F1 Gianpiero Lambiase McLaren Max Verstappen Red Bull
Legfrissebb hírek

Verstappen versenymérnöke riválisnál folytathatja – sajtóhír

F1
7 órája

„Az idény eddigi eredményei megmutatták, hogy bárkit képes vagyok legyőzni” – Antonelli megcélozta a bajnoki címet

F1
Tegnap, 16:50

Elindult a jelentkezés a világ legnagyobb kispályás futballtornájára

Minden más foci
2026.04.02. 11:00

Száz éve született Jack Brabham, aki saját építésű autójával lett F1-es világbajnok

Népsport
2026.04.02. 10:00

Verstappen nélkül tesztel a Red Bull; a Ferrari többször is pályára hajt az F1-es kényszerszünetben

F1
2026.03.31. 16:24

A győztes sosem fog beszélni róla, de az idei F1 javításra szorul

F1
2026.03.31. 14:29

Kimissimo! Bravissimo! – az F1-es Japán Nagydíj sajtóvisszhangja

F1
2026.03.30. 09:35

„Egy kör különbség, és valószínűleg nyertem volna” – Russellt frusztrálja a Japán Nagydíj alakulása

F1
2026.03.29. 16:23
Ezek is érdekelhetik