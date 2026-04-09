DVSC: Bárány Donátra műtét és hosszabb kihagyás vár

2026.04.09. 15:42
Fotó: Szabó Miklós
NB I labdarúgó NB I DVSC Bárány Donát
Bokaszalag-szakadás miatt műtét és hosszabb kihagyás vár Bárány Donátra, a Debrecen válogatott labdarúgójára.

A DVSC honlapjának csütörtöki híradása felidézi, hogy a saját nevelésű csatár a válogatott Görögország elleni felkészülési mérkőzésén kapott egy rúgást a lábára, ezért le kellett cserélni. Az alapos orvosi vizsgálatok külsőbokaszalag-szakadást állapítottak meg, ezért van szüksége a műtétre.

A beavatkozást jövő hét szerdán végzik el Budapesten.

 

NB I labdarúgó NB I DVSC Bárány Donát
