A hat utolsó – Bodnár Zalán jegyzete

VAJON BERGAMO is csatlakozik az olasz futball modern kori nagy „vesztőhelyeihez”, Milánóhoz és Palermóhoz? Ez a ma kezdődő világbajnoki pótselejtező legfontosabb, legizgalmasabb kérdése. Merthogy a négyszeres világbajnok squadra azzurránál megint meleg a pizza azok után, hogy sem a 2018-as, sem a 2022-es vb-re nem jutott ki. Az oroszországi torna előtt a milánói San Siróban a svédek, a katari vb előtt a palermói Renzo Barberában a macedónok ütötték el a kijutástól. Az Atalanta kicsi, 25 ezres otthonát most kifejezetten Gennaro Gattuso szövetségi kapitány kérte a szövetségtől helyszínnek az északírek ellen, mondván: kisebb stadion, kisebb nyomás a játékosokon. Itt tart a calcio 2026-ban… Aztán, ha valahogy tovább is izzadják magukat, biztosan idegenbe kell menniük az utolsó selejtezőre, Bosznia-Hercegovinába vagy Walesbe. Egyik sem ígérkezne vidám tavaszi túrának, benne van a pakliban, hogy továbbra is a 2006-os torna marad az olaszok legutóbbi alkalma, amikor egyenes kieséses vb-meccset játszhattak – amit kimondani is felfoghatatlan.

Na de az olaszok létért zajló küzdelme mellett is akad kilátás további izgalmas csatákra. A minket a szakadékba taszító írek például Prágába utaznak. Egy jó tanácsunk máris van a cseheknek: figyeljenek egy bizonyos Troy Parrottra, szeret kellemetlenkedni az ötösön belül. Aztán ott van az ukrán–svéd találkozó, sárga-kékek a kék–sárgák ellen – Valenciában. Ütős párosításnak tűnik a török–román csata is. Ennek győztese feltehetően Szlovákiában lép majd pályára a közvetlen vb-kvalifikációért, feltéve, ha a szlovákok érvényesítik a papírformát Koszovó ellen. De valójában egyik párosítás sincs lefutva, még a dánok is megizzadhatnak Észak-Macedónia ellen.

És ez csak Európa, a szintén csütörtökön kezdődő interkontinentális selejtezőben valóra válthatja vb-álmait Új-Kaledónia, Jamaica, Bolívia, Suriname, a Kongói DK és Irak közül is két csapat. Közülük legutóbb Jamaica járt vb-n – röpke 28 éve…

Ami biztos, kedden minden nyitott kérdésre meglesz a válasz, a négy európai, valamint két további kijutóval teljessé válik a Kanada–Egyesült Államok–Mexikó közös rendezésű világbajnokság 48 csapatos mezőnye. Tekintve, hogy már csak 78 nap van hátra a mexikóvárosi nyitó meccsig (Mexikó és Dél-Afrika között), nyugodtan mondhatjuk: legfőbb ideje!