Kézi: Los Angeles és Brisbane lebeg az ETO-akadémisták szeme előtt

Ahogyan korábban már részletesen írtunk róla, 2024 nyarán a korábban a férfi és a női kézilabda-válogatottat is szövetségi kapitányként irányító Hajdu János, 12 év után elköszönt a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémiától, és áttette a székhelyét Győrbe, hogy az ETO akadémiáján a Görbicz Anita által elindított tehetségfejlesztő program, másnéven Talent Program szakmai vezetőjeként segítse a fiatalokat.

A szakember által irányított foglalkozások – nem meglepő módon – remek hangulatban telnek, erről a helyszínen bizonyosodtunk meg, a viccek azonban nem mennek a munka rovására, az edzők maximális koncentrációt várnak el a fiataloktól.

„Akit az akadémiára felvesznek, azt már tehetségesnek hívjuk, de közöttük is vannak kicsit tehetségesebbek. Görbicz Anita ötlete volt, hogy nekik indítsuk el a kiemelt képzést – magyarázza Hajdu János az Utánpótlássportnak. – Nagyon nehéz dolgunk van, hogy például tizennégy évesek esetében meglássuk, kikben van meg az a bizonyos plusz. Vannak objektív mérések és adatok, de a szubjektív edzői benyomások is lényegesek. Az első évben a technikai képzésen volt a hangsúly a posztok alapján, a gyerekek pedig rengeteget fejlődtek; fokozatosan egyre többen kerültek be a programba, az évad végén már huszonnyolc játékosnak jutott szerep ilyen módon.Ebben az idényben minden edzőnk kiemeli azokat a kézilabdázókat, akikről azt gondolja, hogy nagy eséllyel NB I-es, Győri ETO, illetve válogatott játékos válhat belőle. Azt a bizonyos T-betűt az edző, az erőnléti edző, a gyógytornász és a szakmai igazgató is kiosztja. ”

A szakember szerint a sportolók joggal dédelgetnek ötkarikás álmokat.

„Az edzésmunkát, a szorgalmat, a döntéshozó képességet is figyeljük, jelenleg tizennyolc-húsz sportolóval dolgozunk külön.

Két »program« fut a fejemben, a Los angelesi és a brisbane-i; benne van a pakliban, hogy akár 2028-ban is odaérhet valamelyik tanítványunk az olimpiára,

de ez egy-két 2006-os, 2007-es születésű játékost érinthet. Brisbane-be 2032-ben szerintem tíz-tizenkét kézilabdázónknak van esélye eljutni, nekik egy képeslappal készülünk »Irány Brisbane!« felirattal, ami emlékezteti őket, miét dolgoznak nap mint nap. Azt viszont hangsúlyozom, hogy a programból kimaradó fiatalokkal is ugyanolyan elhivatottsággal és szakmai szemmel foglalkozunk!”

Kun Attila a szélsők foglalkozásán Forrás: Győri ETO KC

Kun Attila, az akadémia szakmai igazgatója is elmondta a véleményét a program kapcsán.

„A lényeg, hogy a programba bekerülő játékosokkal még többet tudunk foglalkozni. Jánossal beosztjuk egymás között, az adott héten ki melyik edzésre megy, minden korosztállyal dolgozunk – magyarázza Kun. – Nemcsak technikai képzésről beszélünk, hanem taktikai, mentális és rehabilitációs foglalkozásról.

A gyerekek imádják az egyéni képzést és a külön munkát, pozitívan hat a személyiségükre, a megfigyelésünk szerint pedig azok, akik eddig nem lettek kiválasztva, még nagyobb erőbedobással dolgoznak, hogy bekerüljenek a programba.

(Kiemelt képünkön: Hajdu János oktat az ETO-akadémián Forrás: Győri ETO KC)