US Open: Granollers és Zeballos végső sikere férfi párosban

Granollersék a fináléban a brit Joe Salisbury, Neal Skupski kettőssel csaptak össze, amelyet júniusban, a Roland Garros döntőjében legyőztek.

Ezúttal Salisburyék kezdtek jobban, a nyitó szett végjátékában sikerült elnyerniük ellenfelük adogatását, és 6:3-ra megnyerték a játszmát. A folytatásban teljesen kiegyenlített volt a mérkőzés, s a második szett rövidítésben dőlt el a spanyol, argentin duó javára. A döntő játszmában aztán a britek 5:4-es vezetéséig mindkét pár magabiztosan hozta a szerváját. Akkor azonban Granollersék meginogni látszottak, Salisbury és Skupski háromszor is meccslabdához jutottak, de egyiket sem tudták értékesíteni, Granollers és Zeballos pedig megnyerte a játékot, majd lendületből elvette ellenfele szerváját, és kiadogatta a 2 óra 25 percig tartó meccset.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ

Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin, 5.)–Joe Salisbury, Neal Skupski (brit, 6.) 3:6, 7:6 (7–4), 7:5