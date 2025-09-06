Nemzeti Sportrádió

US Open: Granollers és Zeballos végső sikere férfi párosban

2025.09.06. 21:12
Zeballos (balra) és Granollers nyerte a férfi párosok döntőjét (Fotó: Getty Images)
Horacio Zeballos US Open Marcel Granollers
A spanyol Marcel Granollers és az argentin Horacio Zeballos duója nyerte meg a férfi párosok döntőjét szombaton az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Granollersék a fináléban a brit Joe Salisbury, Neal Skupski kettőssel csaptak össze, amelyet júniusban, a Roland Garros döntőjében legyőztek.

Ezúttal Salisburyék kezdtek jobban, a nyitó szett végjátékában sikerült elnyerniük ellenfelük adogatását, és 6:3-ra megnyerték a játszmát. A folytatásban teljesen kiegyenlített volt a mérkőzés, s a második szett rövidítésben dőlt el a spanyol, argentin duó javára. A döntő játszmában aztán a britek 5:4-es vezetéséig mindkét pár magabiztosan hozta a szerváját. Akkor azonban Granollersék meginogni látszottak, Salisbury és Skupski háromszor is meccslabdához jutottak, de egyiket sem tudták értékesíteni, Granollers és Zeballos pedig megnyerte a játékot, majd lendületből elvette ellenfele szerváját, és kiadogatta a 2 óra 25 percig tartó meccset.

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin, 5.)–Joe Salisbury, Neal Skupski (brit, 6.) 3:6, 7:6 (7–4), 7:5

 

