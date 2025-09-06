Férfi kézi Ek: egy félidő alatt eldöntötte a párharcot a Balatonfüred

A 2005-ben alapított isztambuli klub csak török játékosokat foglalkoztat. A magyar csapat keretéből Kovács Bence, Szmetán Máté és Deményi Xavér hiányzott.

A 2023-ban bajnok, idén tavasszal bronzérmes Beykoz a nyári szünetben igencsak meggyengült, és már a mérkőzés legelején bizonyosodott, hogy a két együttes nincs azonos súlycsoportban. A törökök a hetedik percben szerezték első góljukat, miután már ötöt kaptak. A 13. percben már tízzel vezetett a Füred, ellenfele csak a 18. percben, 13–1-es állásnál „ébredt”, és bár a szünetig hatszor is betalált, a párharc tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt.

Kis Ákos vezetőedző a fiataloknak adott lehetőséget a második felvonás elején, és ez meglátszott a meccs képén, mivel a korábbiaknál sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék. Az isztambuliak felbátorodtak, a védekezésük hatékonyabbá vált, gyakrabban kényszerítették hibázásra ellenfelüket. A különbséget ezzel sem tudták csökkenteni, náluk is pályára kerültek a fiatal cserejátékosok, így a találkozó továbbra is jobban hasonlított egy edzőmérkőzésre, mint egy nemzetközi kupameccsre.

A 43. percben még ugyanúgy 15 gól volt a két együttes között, mint a szünetben, majd egy 6–1-es sorozattal tovább növelte előnyét a Balatonfüred. A törökök a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadásokkal próbálkoztak, de csak nagyritkán jártak sikerrel. Érdekesség, hogy a magyar csapatnak csak eggyel több kapura lövése volt, mégis 24 góllal győzött.

A fürediek minden mezőnyjátékosa szerzett gólt, Szabó Levente hatszor, Németh Balázs és Jánosi Tamás egyaránt ötször talált be. Füstös Ádám 16, Erdei Benedek kilenc védéssel zárt.

A visszavágót vasárnap 18 órától ugyancsak Balatonfüreden rendezik, mivel a Beykoz lemondott a pályaválasztói jogáról. A párharc továbbjutójára az azeri Kur Mingachevir együttese vár a második körben.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

Beykoz Belediyesi SK (török)–Balatonfüredi KSE 18–42 (7–22)

Balatonfüred, 300 néző. V: Genc Gujupi, Getoar Gujupi (koszovóiak)

BELEDYESI: Kasarti – TAYFUR 4, Döne 2, DOGAN 3, Musa 1, Asfuroglu 1, Isigdoglu 1. Csere: Kilic (kapus), ÖNEL 3, Cakiroglu 1, Demirci 1, Kücük 1, Menek, Elmas. Edző: Ismail Taragci

BALATONFÜRED: FÜSTÖS – HORNYÁK P. 4 (1), ROZMAN 4, Vaszilev 2, Szretenovics 1, Varga M. 1, Bóka 1. Csere: ERDEI (kapus), NÉMETH B. 5, Tóth N. 2, Fekete 2, Simotics 3, Urbán-Patocskai 3 (1), Garajszki 3, SZABÓ L. 6, JÁNOSI 5. Edző: Kiss Ákos

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–5. 11. p.: 1–8. 18. p.: 1–13. 23. p.: 5–16. 28. p.: 6–20. 36. p.: 9–24. 43. p.: 13–29. 50. p.: 14–34. 57. p.: 16–37. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Ismail Taragci: – Nekünk ez egy jó mérkőzés volt. Fiatal csapat vagyunk, és jó együttessé szeretnénk válni.

Kiss Ákos: – Azt gondolom, hogy tisztességesen álltunk neki a mérkőzésnek. A második félidőben a fiataloknak is lehetőséget tudtam adni, ők ezzel kiválóan éltek is. A kitűzött célt teljesítettük, nem kell izgulni a vasárnapi visszavágón