„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

„Tilos megsérteni egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján” – hangsúlyozza a szövetség. A felhíváshoz egy videóüzenet is társul, ebben összevetik a telt házas és az üres Puskás Aréna hangulatát.
„Ugye te is érzed, mennyire más a kettő?” – teszi fel a kérdést a válogatott csatára, Varga Barnabás, aki arra kéri a drukkereket, hogy ne cigányozzanak és az „XY homoszexuál” szövegű rigmust is felejtsék el. Azt MLSZ közleményében azt írja, sokan nem tudják, hogy ezeket a legsúlyosabban bünteti az UEFA.
Varga arról is beszélt, hogy ha ezek miatt büntetést kap a magyar szövetség, akkor a jövő hét keddi, portugálok elleni után a következő – örmények elleni – hazai mérkőzését zárt kapuk mögött kell játszania válogatottunknak.
„Szurkoljatok, biztassatok minket, ahogyan szoktatok, mert ez rengeteget segít nekünk, de úgy, hogy ne kerülhessen veszélybe az, hogy a következő meccsen is itt lehessetek velünk!” – kéri a csatár.
Az MLSZ legutóbb a márciusi, törökök elleni hazai Nemzetek Ligája-meccs miatt kapott büntetést az UEFA-tól, ennek részét képezi egy két évre felfüggesztve kiszabott szektorbezárás, amely akár a lelátó teljes lezárását is jelentheti.
A szövetség kampánya a válogatott mérkőzésekről kitiltott huszonhárom szurkoló bevonásával, egyetértésével és pénzügyi támogatásával készült.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország