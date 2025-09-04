„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

„Tilos megsérteni egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján” – hangsúlyozza a szövetség. A felhíváshoz egy videóüzenet is társul, ebben összevetik a telt házas és az üres Puskás Aréna hangulatát.

„Ugye te is érzed, mennyire más a kettő?” – teszi fel a kérdést a válogatott csatára, Varga Barnabás, aki arra kéri a drukkereket, hogy ne cigányozzanak és az „XY homoszexuál” szövegű rigmust is felejtsék el. Azt MLSZ közleményében azt írja, sokan nem tudják, hogy ezeket a legsúlyosabban bünteti az UEFA.

Varga arról is beszélt, hogy ha ezek miatt büntetést kap a magyar szövetség, akkor a jövő hét keddi, portugálok elleni után a következő – örmények elleni – hazai mérkőzését zárt kapuk mögött kell játszania válogatottunknak.

„Szurkoljatok, biztassatok minket, ahogyan szoktatok, mert ez rengeteget segít nekünk, de úgy, hogy ne kerülhessen veszélybe az, hogy a következő meccsen is itt lehessetek velünk!” – kéri a csatár.

Az MLSZ legutóbb a márciusi, törökök elleni hazai Nemzetek Ligája-meccs miatt kapott büntetést az UEFA-tól, ennek részét képezi egy két évre felfüggesztve kiszabott szektorbezárás, amely akár a lelátó teljes lezárását is jelentheti.

A szövetség kampánya a válogatott mérkőzésekről kitiltott huszonhárom szurkoló bevonásával, egyetértésével és pénzügyi támogatásával készült.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország