Ausztria ötgólos meccsen legyőzte Hollandiát, és csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

HOLLANDIA–AUSZTRIA 2–3 (0–1)

Berlin, Olimpiai Stadion, 68 363 néző. Vezette: Ivan Kruzliak (Branislav Hancko, Jan Pozor) – szlovákok

Hollandia: Verbruggen – Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 65.) – Reijnders (Wijnaldum, 65.), Schouten, Veerman (Simons, 35.) – Malen (Weghorst, 72.), Depay, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Ausztria: Pentz – Posch, Wöber, Lienhart (Querfeld, 64.), Prass – Seiwald, Grillitsch (Laimer, 64.) – Wimmer (Baumgartner, 64.), Sabitzer, Schmid (Weimann, 90+2.) – Arnautovic (Gregoritsch, 78.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Gakpo (47.), Depay (75.), ill. Malen (6. – öngól), Schmid (59.), Sabitzer (80.)

Sárga lap: Posch (32.), Wimmer (33.), Querfeld (90+4.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!

Kellemes emlékei lehetnek a holland szurkolóknak Németországból, a válogatott ugyanis 1988-ban ott (egészen pontosan a hajdani NSZK-ban) lett Európa-bajnok, az 1974-es világbajnokságon pedig egészen a döntőig menetelt. Mindkét finálét Münchenben rendezték meg, és bármilyen furcsa, a berlini Olimpiai Stadionban Hollandia még sohasem játszott tétmérkőzést. Egészen kedd délutánig, más kérdés, hogy az osztrákok elleni mérkőzés nem indult túl jól a narancsmezesek számára. Tíz perc sem telt el, és Donyell Malen máris a saját kapujába talált. Egészen elképesztő, de ez már a hetedik öngól volt ezen az Európa-bajnokságon. A Dortmund csatára valamivel később javíthatott volna, ám hiába kapott remek labdát, a bal alsó sarok mellé lőtt. Ronald Koeman szövetségi kapitány már az első félidőben cserélt, pályára küldte Xavi Simonst, aminek nem sokkal később meg is lett az eredménye.

A második félidő legelején ő adott gólpasszt Cody Gakpónak, a Liverpool csatára másodszor volt eredményes ezen a tornán. Az első csoportmérkőzésen is ő egyenlített a lengyelek ellen 2–1-re megnyert találkozón, az viszont gyorsan kiderült, hogy ezúttal nem 2–1-es holland sikerrel ér véget az összecsapás. Nem sokkal később ugyanis ismét vezetést szerzett Ausztria, méghozzá megint egy öngóllal – a találatot hivatalosan Romano Schmid neve mellé írták. Nem unatkozhattak a szurkolók, kimondottan élvezetes, izgalmas mérkőzést játszott a két fél, majd nem sokkal később következett az újabb fordulat. Memphis Depay révén megint egyenlített Hollandia, ám az kissé érthetetlen volt, hogy a VAR-szobából miért hívták ki a játékvezetőt. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem történt kezezés, így a bíró is megadta a gólt. Az osztrákokról pedig szép lassan ki lehet jelenteni, hogy az Eb egyik meglepetéscsapata lehet, ugyanis nem sokkal később harmadszor is megszerezte a vezetést. Marcel Sabitzer a harmadik Európa-bajnokságán az első gólját szerezte, és hiába rohamoztak utána a hollandok, harmadszor már nem jött össze nekik az egyenlítés.

Ez azt jelenti, hogy Ausztria csoportelsőként jutott tovább, és az F-csoport második helyezettje, azaz Törökország vagy Csehország lesz az ellenfele. Elméletileg Grúzia is odaérhez Mindenesetre Ralf Rangnick alakulata az eddigi három mérkőzés mindegyikén szervezetten és jól futballozott, és ilyen játékkal bárki ellen lehet esélye az egyenes kieséses szakaszban. Hollandia pedig bánkódhat, mert a döntetlennel is megnyerte volna a csoportot, így viszont csak harmadik lett, és a védekezését mindenképpen rendbe kell tennie, ha nem akar már a nyolcaddöntőben búcsúzni a tornától. 2–3

1. Ausztria 3 2 – 1 6–4 +2 6 2. Franciaország 3 1 2 – 2–1 +1 5 3. Hollandia 3 1 1 1 4–4 0 4 4. Lengyelország 3 – 1 2 3–6 –3 1 A D-csoport végeredménye

HOLLANDIA

Kapusok: 13 – Justin Bijlow (Feyenoord), 23 – Mark Flekken (Brentford – Anglia), 1 – Bart Verbruggen (Brighton – Anglia)

Védők: 5 – Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 17 – Daley Blind (Girona – Spanyolország), 3 – Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), 6 – Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), 22 – Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 – Lutsharel Geertruida (Feyenoord), 15 – Micky van de Ven (Tottenham – Anglia), 4 – Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia)

Középpályások: 12 – Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), 26 – Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), 20 – Ian Maatsen (Borussia Dortmund – Németország), 14 – Tijjani Reijnders (Milan – Olaszország), 24 – Jerdy Schouten (PSV), 7 – Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), 16 – Joey Veerman (PSV), 8 – Georginio Wijnaldum (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia)

Támadók: 25 – Steven Bergwijn (Ajax), 19 – Brian Brobbey (Ajax), 21 – Joshua Zirkzee (Bologna), 10 – Memphis Depay (Atlético Madrid – Spanyolország), 11 – Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), 18 – Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), 9 – Wout Weghorst (Hoffenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

AUSZTRIA

Kapusok: 12 – Niklas Hedl (Rapid Wien), 1 – Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 – Patrick Pentz (Bröndby – Dánia)

Védők: 21 – Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), 4 – Kevin Danso (Lens – Franciaország), 15 – Philipp Lienhart (Freiburg – Németország), 16 – Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 – Stefan Posch (Bologna – Olaszország), 14 – Leopold Querfeld (Rapid Wien), 3 – Gernot Trauner (Feyenoord – Hollandia), 2 – Maximilian Wöber (Mönchengladbach – Németország)

Középpályások: 19 – Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), 10 – Florian Grillitsch (Hoffenheim – Németország), 26 – Marco Grüll (Rapid Wien), 17 – Florian Kainz (Köln – Németország), 20 – Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 8 – Alexander Prass (Sturm Graz), 9 – Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 18 – Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 22 – Matthias Seidl (Rapid Wien), 6 – Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 23 – Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 – Marko Arnautovic (Internazionale – Olaszország), 25 – Maximilian Entrup (Hartberg), 11 – Michael Gregoritsch (Freiburg – Németország), 24 – Andreas Weimann (West Bromwich Albion – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Hamburg: Lengyelország–Hollandia 1–2

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

Düsseldorf: Ausztria–Franciaország 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Berlin: Lengyelország–Ausztria 1–3

Lipcse: Hollandia–Franciaország 0–0

JÚNIUS 25., KEDD

Berlin: Hollandia–Ausztria 2–3

Dortmund: Franciaország–Lengyelország 1–1