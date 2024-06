Weghorst beállt csereként, két perccel később megnyerte a meccset Hollandiának!

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT!

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

LENGYELORSZÁG–HOLLANDIA 1–2 (1–1)

Hamburg, Volksparkstadion, 48 117 néző. Vezette: Artur Soares Dias (Paulo Soares, Pedro Ribeiro) – portugálok

LENGYELORSZÁG: Szczesny – Bednarek, Salamon (Bereszynski, 86.), Kiwior – Frankowski, Zielinski (Piotrowski, 78.), Romanczuk (Slisz, 55.), Zalewski – Urbanski (Swiderski, 55.), Buksa, Sz. Szymanski (Moder, a szünetben). Szövetségi kapitány: Michal Probierz

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 87.) – Schouten, Reijnders, Veerman (Wijnaldum, 62.) – Simons (Malen, 62.), Depay (Weghorst, 81.), Gakpo (J. Frimpong, 81.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Gólszerző: Buksa (16.), ill. Gakpo (29.), Weghorst (83.)

Sárga lap: Veerman (15.)

ÖSSZEFOGLALÓ

„Ha sikerül megvalósítani az elképzeléseinket és lesz egy kis szerencsénk, csodálatos tornánk lehet!” A holland válogatott szövetségi kapitánya, az 1988-ban az Oranjéval Európa-bajnoki címet nyerő Ronald Koeman nyilatkozta ezt az uefa.com-nak még a mostani kontinenstorna kezdete előtt, és bár csapatának nincsenek akkora egyéniségei, mint volt korábban többek között Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy vagy Wesley Schneider, tagadhatatlanul igaz, a keret tele van minőséget képviselő labdarúgóval.

Nem jelentett meglepetést, hogy Hollandia óriási iramot diktálva kezdett, a Juventus kapusának, Szczesnynek már a 2. percben bravúrt kellett bemutatnia Gakpo éles szögből leadott, jobb alsó sarokba tartó lövésénél, azt a háromszögelést pedig élmény volt nézni, melynek végén Reijnders került nagy helyzetbe a 9. percben, más kérdés, hogy 12 méterről nem találta el a kaput. Csak idő kérdése volt, mikor jön a holland gól, ám elegendő volt egy nagyszerűen belőtt szöglet, és máris Lengyelország volt előnyben: Zielinski úgy adta be a labdát, ahogy a nagykönyvben meg van írva, elment Dumfries feje felett, Adam Buksa megelőzte Van Dijkot, és lehetett közepet kezdeni. Ilyenkor mindig nagy kérdés, a jól játszó csapat miként reagál, nos, Hollandia egy pillanatra sem tört meg, még a játékrész közepe előtt Van Dijk és Depay is egyenlíthetett volna, ám egalizálnia a 29. percben Cody Gakpónak sikerült a 18 méterről leadott, megpattanó lövéssel. A látottak alapján egyáltalán nem lett volna meglepetés, ha a szünetre négy-öt gólos vezetéssel megy el a holland együttes, ám bőkezűen tékozolta el a lehetőségeit (a hajrában még Gakpo és Depay is betalálhatott volna) – láttunk már olyat, hogy ilyenkor büntet a futball istene.

A fordulást követően minden ott folytatódott, ahol abbamaradt: még egy perc sem telt el, és Dumfries fejesénél Szczesny bravúrral ütötte el a labdát a középen tisztán érkező Depay elől, majd egy villámgyors kontra végén Simmons lőtt mellé. Ezúttal nem egy rögzített játékhelyzet, hanem egy balról érkező beadás kínált esélyt a lengyel csapatnak a gólszerzésre, ám az Arsenal védőjének, Kiwiornak a ballábas lövését védte Verbruggen. Kijött a szorításból Lengyelország, pontosabb játékkal lett volna esélye újra vezetést szerezni, aztán Ronald Koeman Frimpong és Wout Weghorst becserélésével próbálta hatékonyabbá tenni a holland támadójátékot – sikerrel. A Hoffenheim támadójának nem kellett két helyzet ahhoz, hogy eredményes legyen, Aké passzát (amely talán nem is neki volt címezve…) azonnal gólra váltotta, ugyanakkor amennyiben a 89. percben Verbruggen nem védi nagy bravúrral Swiderski közeli lövését, Hollandia ráfizetett volna a rengeteg helyzet eltékozlására.