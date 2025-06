Norris visszavágna Ausztriában; a Red Bull fejlesztésekkel támad hazai pályán

A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN

Norris teljesítménykényszerben van

Bár Lando Norris egészen a Szaúdi Nagydíjig vezette az egyéni vb-összetett a szezonnyitón a kicsúszása miatt mindössze két pontot mentő csapattársa, Oscar Piastri előtt, a brit akkori 23 pontos előnye 22 pontos hátránnyá fordult át, és minden esély megvan rá, hogy az év 11. versenyhétvégéjén átlépje a lélektani határt, és egy futamgyőzelemnyi távolságra kerüljön a házon belüli küzdelemben.

Norris saját magát hozta ebbe a helyzetbe, az idén eddig rengeteg vezetői hibát ejtett fontos pillanatban, és egy-egy vártnál rosszabb rajthellyel megpecsételte a sorsát a versenyen is, ráadásul ő volt az, aki elkövette az egyik legsúlyosabb hibát is csapaton belül: összeütközött a márkatársával. Ugyan a McLaren egyértelmű előnyben van az idényrajt óta, két pilótája a tizedik futamhétvégén csapott össze először egymással, és a csatározás azonnal balesetbe torkollt.

A helyzetet rosszul megítélő Norris rögvest magára is vállalta a felelősséget, amivel noha a csapatnak megkönnyítette a dolgát, és megelőzte vele, hogy potenciálisan elmérgesedjen a kapcsolat, nemcsak a pontok tekintetében, hanem morálisan is előnyhöz jutatta Piastrit, aki így a lehető legjobban jött ki az incidensből. Az eddig is kimérten magabiztos ausztrál most még nagyobb önbizalomlöketet kapott, míg az eddig is instabil britre még nagyobb nyomás került, és kérdéses, ezt miként tudja kezelni, illetve képes lesz-e visszavágni még mielőtt túl késő lenne.

Az élmezőnyben ugyanis egyre inkább zárul össze az olló, és a McLaren először az előző nagydíjon nem számított egyértelműen első erőnek, helyette a többször is dobogót szerző, majd a tripla hétvége folyamán hullámvölgybe kerülő Mercedes ugrott az élre, és húzta be a pole pozíció mellett a győzelmet is, miközben kettős dobogót ünnepelhetett. Ezen kívül már a Red Bull is többször megmutatta Max Verstappen révén, hogy oda tud érni az első sorba, rajtkockába, vagy éppen a pódium felső fokára, és a Ferrari is valamelyest közeledett, amit tovább segíthet a következő hétvégén érkező fejlesztési csomag is.

Norris egy-egy időmérős rontása miatt került már nehéz szituációba, de minél kiélezettebb az élmezőnyben zajló küzdelem, annál inkább fogja megbosszulni magát egy megingás, így különösen figyelnie kell arra, hogy elkezdje összetenni a teljes hétvégéit, különben a csapat könnyen beállhat Piastri mögé.

Egyszeri fellángolás vagy fordulópont volt Kanada a Mercedes számára?

A Mercedes nagy reményekkel érkezett meg a montreali helyszínre, hiszen amellett, hogy a pálya már tavaly is feküdt az autójának, a hűvösebb időben már többször is különösen erős formát mutatott, így minden adott volt ahhoz, hogy az idén már több ízben is dobogóra álló németek meglepetést okozzanak, igaz, azzal talán maguk az érintettek sem számoltak, hogy ilyen magabiztosak lesznek egy körön és versenytávon is.

A csapattal egyelőre nem hosszabbító George Russell a szombati időmérőn megszerzett pole pozíciójával meg is alapozta a másnapi sikert, amit még édesebbé tett, hogy pont a verseny napjára kúsztak feljebb a higanyszálak, hiszen a W16-os teljesítménye visszaesett korábban ilyen körülmények között. A csapatfőnök, Toto Wolff a leintés után mosolyogva meg is jegyezte, hogy most nincs is pulóver rajta, ami korábban hűen tükrözte a pályán elért eredményeket is, hiszen amikor melegebben van felöltözve, általában jó formát nyújtanak, míg amikor magasabbak a hőmérsékleti viszonyok, akkor csalódást keltően alakul a futam.

Ehhez a pozitív változáshoz hozzájárult az először Imolában bevetett, aztán mellőzött, majd a kanadai versenyhétvégére visszahozott új hátsó felfüggesztés is, ami az alakulat szerint jó irányt jelent a fejlesztések terén. A Mercedes most abban bízik, hogy ezt a soron következő Osztrák Nagydíjon is bizonyítani tudja, ahol amellett, hogy a pálya vonalvezetése is teljesen másfajta kihívást jelent, mindhárom nap során 30 Celsius-fok körül alakul az idő, így komoly erőpróbát jelent a csapat számára.

Russellnek tavaly nem jött össze a győzelem Kanadában a pole pozíció megszerzése után, de Spielbergben annak ellenére állhatott fel a dobogó felső fokára, hogy a Mercedes sokkal kevésbé volt versenyképes azon a helyszínen. A lehetőséget Max Verstappen és Norris kései ütközése teremtette meg a britnek, aki a Mercedes első győzelmét szállította akkor 2024-ben.

Verstappen továbbra is veszélyben; az FIA betekintést adott a szabályokba

A „vörös bikákat” minden évben óriási figyelem övezi a saját pályáján, a Red Bull Ringen, s Verstappen számára az osztrák a második hazai nagydíjának számít, így óriási támogatást kap a kilátogató szurkolóktól. A tanácsadó, Helmut Marko nem hiába fogalmazott úgy, hogy katasztrófa lenne, ha a továbbra is az egyfutamos eltiltás szélén táncoló holland pont erről a versenyhétvégétől lenne kénytelen távol maradni, de ezt sikerült elkerülnie a pilótának, aki a csapatfőnök, Christian Horner szerint makulátlanul vezetett Montrealban.

Verstappennek ilyen szempontból hasonló hétvégére lesz szüksége Spielbergben is, mivel az első pontjai csak június 30-án évülnek el. Noha az levehet némi terhet a címvédő válláról, a folytatás sem lesz könnyebb, hiszen utána legalább kilenc büntetőpont fog szerepelni a szuperlicencén egészen október végéig. A Red Bull-os már Kanada előtt is jelezte, hogy nem fog változtatni a hozzáállásán, és a folytatásban is ugyanolyan agresszív vezetési stílust fog képviselni, mint korábban.

Horner szerint mindezt a vetélytársak ki is használhatják, és rájászthatnak az esetleges büntetés kierőszakolására, amiről a versenyigazgatót is tájékoztatta Montrealban, s ez vezetett oda is, hogy a Red Bull először két óvást is benyújtott Russell győzelme ellen. Az osztrák istálló úgy gondolta, a brit sportszerűtlenül viselkedett a kései biztonsági autós fázis alatt, és büntetésbe szerette volna hajszolni Verstappent, amikor felgyorsított, mad hirtelen visszafékezett előtte.

A két óvás közül az egyiket végül maga a csapat vonta vissza, míg a másikat a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utasította el, miután egyik vádpontban sem találta bűnösnek a Mercedes-pilótát. A németeket irányító Wolff egyáltalán nem volt elragadtatva az ügytől, és kicsinyesnek, valamint kisstílűnek minősítette az ellenfele lépését. Míg Russell-Verstappen ügynek végül nem lett következménye, Norris utólag 5 másodperces időbüntetést kapott a csapattársa elleni manőverért.

Ez a szankció ugyanakkor semmilyen hatással sem volt az eredményére, sőt, a mostani a hétvégére sem volt kihatása, miközben büntetőpont sem íródott a neve mellé. Az ilyen és ehhez hasonló, sokszor egyáltalán nem következetesnek tűnő ítéletek miatt sok kritika érte a szövetséget, amely válaszul a spielbergi hétvége előtt először hozta nyilvánosságra, hogy a sportfelügyelők milyen irányelvek mentén döntenek egy-egy incidensben, és szabnak ki büntetést, valamint azt is, hogy milyen versenyzési irányelvek vannak érvényben.

Az idősebbik Carlos Sainz visszalépése után a következő választásokon egyelőre kihívó nélkül maradó Mohammed ben-Szulajem azzal indokolta a lépést, hogy demonstrálja, az FIA-bíróknak milyen szigornak kell megfelelniük a szerepkörükben, és hogy a feladatuk milyen szinten összetett.

Colapinto jövőjét bizonytalanság övezi

Az Alpine eredeti bejelentése alapján a Jack Doohant idény közben leváltó Franco Colapinto ezen a hétvégén venne részt az utolsó futamhétvégéjén a csapattal, hiszen a csapat akkori közlése szerint az argentin szerződése öt nagydíjat ölel fel. Az elnöki tanácsadó, Flavio Briatore azonban ezt már az első, imolai megméretésen cáfolta, és azóta is homály fedi, a pilóta meddig foglalhatja el az ülést.

Colapinto egyelőre nem tud jobb eredményeket felmutatni az elődjénél, és már rögtön, az Emilia-romagnai GP-n összetörte az autóját. A versenyző eddigi legjobb helyezése sem tér el Doohanétől, így az sem, hogy egyik sem tudott pontot szerezni a jelenleg a konstruktőri tabellán az utolsó helyet elfoglaló enstone-iaknak. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy sok találgatás övezi Colapinto jövőjét, és a pilóta, valamint a csapat is biztosan fog kapni ezzel kapcsolatban kérdéseket a hétvége folyamán.

MI VÁRHATÓ AZ OSZTRÁK NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, a tizenegyedik állomás Spielberg, ahol a 38. Osztrák Nagydíjat rendezik meg. Ausztria először 1964-ben látta vendégül az Formula–1 mezőnyét, míg a Red Bull Ring a jelenlegi formájában a 2014-es visszatérése óta szerepel a versenynaptárban. A 4318 méter hosszú nyomvonal több izgalmas futamnak és kemény csatározásnak szolgált színhelyéül, és az idei év eddigi alakulása alapján most is lehet számítani emlékezetes pillanatokra.

Az előző évben a sprintes lebonyolítás is fokozta az izgalmakat, ám az idén hagyományos menetrendet követ a hétvége, vagyis három szabadedzés fog a csapatok rendelkezésére állni. Az időjárás ugyanakkor némileg megnehezítheti a résztvevők, s különösen a nyitányon a bokszfalra kényszerülő Norris és Charles Leclerc dolgát, hiszen a második tréning idején akár zivatarok is elérhetik a pálya térségét. Ebben az esetben a monacói és a brit egyetlen tréningen tudna érdemi munkát végezni a két fő esemény, az időmérő és a verseny előtt, amelyek meleg és száraz időben fognak lezajlani a legfrissebb időjárás-jelentések szerint.

A hőség eközben szombaton és különösen vasárnap okozhat kihívást, hiszen bár a pálya alapvetően nem bánik keményen a gumikkal, a jelentős fékezési zónák és az időjárás okán az abroncsok túlhevülése jelenthet gondot. A Pirelli az előző évivel megegyező keverékeket, így a C3-ast, a C4-est és a C5-öst bocsájtotta a mezőny rendelkezésére, akkor előbbi kettő játszotta a főszerepet vasárnap, míg a legpuhább abroncs csak a futam kései szakaszában került elő.

A stratégiák közül a két kiállásos volt a legközkedveltebb, miközben a leghosszabb etapot Daniel Ricciardo tette meg a kemény keveréken, az ausztrál 34 kört futott a verseny végén egyazon szetten.

Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Verstappen a legsikeresebb négy győzelemmel, míg rajta kívül Hamilton, Leclerc és Russell állhatott fel egyenként egyszer a dobogó felső fokára. Bár a két McLaren-pilóta egyelőre nyeretlen a helyszínen, Norris az elmúlt években rendre jól teljesített Spielbergben: 2021-ben és 2022-ben is ott volt a top 3 között, míg tavaly a győzelemért támadta Verstappent, amikor összeértek.

Ami a jelenlegi formát illeti, a britnek minden esélye megvan, hogy újra ott legyen a dobogón és talán felálljon annak felső fokára, de ebbe lesz beleszólása a csapattársának, Piastrinak, a címvédő Verstappennek, és akár Russellnek is, miközben az első három helyért harcban lesz várhatóan a pályafutása első pódiuma után az érettségit sikeresen teljesítő Andrea Kimi Antonelli, valamint a Ferrari kettőse is.

A végén táblázat a vb-összetett állásáról, valamint az Osztrák Nagydíj menetrendje, ami a korábbi cikkekben ott van.

FORMULA–1

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

Június 28., szombat

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–1

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

Június 29., vasárnap

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 5 8 12 198 2. Lando Norris 2 8 11 176 3. Max Verstappen 2 5 11 155 4. George Russell 1 5 11 136 5. Charles Leclerc – 3 10 104 6. Lewis Hamilton – – 11 79 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 8 63 8. Alexander Albon – – 7 42 9. Esteban Ocon – – 4 22 10. Isack Hadjar – – 5 21 11. Nico Hülkenberg – – 3 20 12. Lance Stroll – – 3 14 13. Carlos Sainz – – 6 13 14. Pierre Gasly – – 3 11 15. Cunoda Juki – – 5 10 16. Fernando Alonso – – 2 8 17. Oliver Bearman – – 3 6 18. Liam Lawson – – 1 4