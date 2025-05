Norris a monacói győzelemmel szinte teljesen eltüntette lemaradását a bajnokságban

Lando Norris az idénynyitó óta először várhatta az élről a piros lámpák kialvását, és minden esélye megvolt rá, hogy jelentős mértékben csökkentse lemaradását az egyéni bajnokságban, a vb-éllovas csapattársa, Oscar Piastri elé ugyanis a hazai hős, Charles Leclerc is beékelődött. A 13 ponttal vezető ausztrál így a második sorból, Max Verstappen mellől rugaszkodhatott neki, míg mögöttük Isack Hadjar és Fernando Alonso foglalhatott helyet, miután Lewis Hamiltont utólag három rajthellyel sorolták hátra. A Mercedes-versenyzők a csalódást keltő időmérő után a 14-15. helyről, míg a megbüntetett Lance Stroll és Oliver Bearman az utolsó két pozícióból vághatott neki a 78 körös futamnak, melynek legnagyobb kérdése az volt, miként bolondítja meg a stratégiákat az új, két kerékcserés szabály.

Ami a gumistratégiát illeti, eléggé megoszlott a mezőny már a rajtnál is: Verstappen, Alonso, Hamilton, Alexander Albon, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Franco Colapinto és Lance Stroll a kemény, Esteban Ocon és Cunoda Juki a lágy, a többi pilóta pedig a közepes keveréken vágott neki a futamnak.

Norris jól jött el, és noha az első kanyarba menet elfékezte magát, sikerült megtartania a vezetést, mögötte Leclerc, Piastri, Verstappen és Hadjar sorrendben fordult el az első ötös, miközben hátrébb Gabriel Bortoleto eltalálta a falat, maga után törmeléket hagyva a pályán, ami virtuális biztonsági autós szakaszt vont maga után. Az első kör végén a brazil mellett további három pilóta, Cunoda, Gasly és Bearman állt ki kerékcserére, míg a többiek kint maradtak. Ez után beállt a vonatozás, csak az első kiállást már teljesítők igyekeztek visszazárkózni, közülük Gasly Cunoda Red Bulljába szállt bele hátulról, s noha a sérült Alpine-nal vissza tudott térni a bokszutcába, ezzel véget ért számára a verseny. Az élmezőnyből elsőként Hadjar állt ki cserélni, a francia a csapattársa, Lawson előtt tudott visszajönni, az új-zélandi szépen feltartotta a mögötte haladókat.

A Racing Bulls lépése elindította a dominót, és a következő körökben számos versenyző vette a bokszutca felé az irányt, köztük Hamilton is, aki az ötödik helyen tudott visszajönni a pályára. A ferraris után egy körrel érkezett az éllovas Norris is, aki pont a hétszeres bajnok előtt tudott visszatérni. A McLaren ezután elévágással próbálkozott Piastrival, de kisebb hiba csúszott a cserébe, miközben Hadjar gyorsan letudta a második bokszkiállását is.

Leclerc 22. körben jött ki, és sikerült Piastri előtt maradnia, Verstappen tovább nyújtotta az etapját, és az élre állt. Aztán a 28. körig várt, a negyedik helyre térve vissza Piastri mögé, miközben Norris sorra körözte le a pilótatársait, és a 40. körben már a nyolcadik Lawson is körhátrányban volt. Ekkor egy újabb versenyző futamának lett vége: Alonso alatt adta meg magát az Aston Martin, de olyan helyen tudott félrehúzódni a spanyol, hogy nem volt szükség semmilyen korlátozásra. A verseny ezen pontján hárman, Sainz, Russell és Antonelli állt kerékcsere nélkül, hét pilóta viszont már túl volt mindkét kötelező kiállásán. Az élmezőnyből Piasri ment ki elsőként, amire rövidesen Leclerc és Norris is reagált, Verstappen és Hamilton azonban a pályán maradt. Hátrébb ezalatt Russell megelégelte a helyzetet, és úgy döntött, a bukóteret levágva előzi meg az őt feltartó Albont – a sportfelügyelők bokszutca-áthajtásos büntetést adtak a megmozdulásért.

A manővert Antonelli is megismételte, de okulva a csapattársa büntetéséből, nem sokkal később vissza is adta a pozíciót. Verstappen ezúttal is eltolta az etapját, miközben tíz körrel a vége előtt a Williams-versenyzők megejtették a pozíciócserét. Sainz elengedte maga mellett Albont, akivel végig szépen összedolgozott annak érdekében, hogy meglegyen a kettős pontszerzés.

Verstappen a végsőkig kivárt az élen, ám az utolsó előtti körben ő is kénytelen volt kiállni másodszor is, minek nyomán visszaesett a negyedik helyre. Norris ezzel visszaállt az élre, és pályafutása során először nyert Monacóban. A brit pilóta az idei második, összességében a hatodik sikerét aratta, amivel három pontra megközelítette a csapattársát, Piastrit az egyéni összetettben.

Másodikként Leclerc ért célba, ezzel a Ferrari idei második dobogóját könyvelte el, majd Piastri, Verstappen, Hamilton, Hadjar, Ocon, Lawson, Albon és Sainz tette teljessé az első tízes sorát.

Folytatás jövő hétvégén a Spanyol Nagydíjjal.

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes - 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 3.131 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 3.658 mp h. 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 20.572 mp h. 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 51.387 mp h. 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 7. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 2 kör h. 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 2 kör h. 11. George Russell brit Mercedes 2 kör h. 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 2 kör h. 13. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 2 kör h. 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 2 kör h. 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 2 kör h. 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 2 kör h. 17. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 2 kör h. 18. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 3 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 36 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Renault 7 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 4 7 10 161 2. Lando Norris 2 7 10 158 3. Max Verstappen 2 4 9 136 4. George Russell – 4 9 99 5. Charles Leclerc – 2 8 79 6. Lewis Hamilton – – 9 63 7. Andrea Kimi Antonelli – – 7 48 8. Alexander Albon – – 7 42 9. Esteban Ocon – – 3 20 10. Isack Hadjar – – 4 15 11. Lance Stroll – – 3 14 12. Carlos Sainz – – 5 12 13. Cunoda Juki – – 5 10 14. Pierre Gasly – – 2 7 15. Nico Hülkenberg – – 1 6 16. Oliver Bearman – – 3 6 17. Liam Lawson – – 1 4

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 319 2. Mercedes 147 3. Red Bull-Honda 143 4. Ferrari 142 5. Williams-Mercedes 54 6. Haas-Ferrari 26 7. Racing Bulls-Honda 22 8. Aston Martin-Mercedes 14 9. Alpine-Renault 7 10. Sauber-Ferrari 6