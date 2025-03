Norris vezérletével a McLaren az első, Cunoda és Albon a Ferrarik előtt a harmadik sorban az első időmérőn

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj három szabadedzésén két csapat három versenyzője zárt az élen. A nyitányon az év fő esélyeseként számon tartott Lando Norris, a folytatásban Charles Leclerc a Ferrarival, míg szombaton a hazai pályán versenyző és a McLarennel a hétvége előtt hosszabbító Oscar Piastri bizonyult a leggyorsabbnak.

Azonban ez nem jelentette azt, hogy a fent említett csapatok kizárólagos csatáját hozza az év első időmérője, hiszen az utolsó gyakorláson úgy festett, a nyitó napon a tempót egyáltalán nem találó Red Bull, valamint az akkor még a lágy keverék munkára bírásával küszködő Mercedes és Williams is kész volt beleszólni az élmezőny csatájába, sőt a Ferrarival még ismerkedő Lewis Hamilton is mutatott biztató jeleket, ami izgalmas kvalifikációt vetített előre.

Az időmérő legnagyobb kérdése az volt, hogy tényleg annyira besűrűsödött-e az élmezőny, mint ahogyan azt a harmadik gyakorlás sugallta, vagy valamelyik istálló egyértelműen előnybe kerül, amikor mindenki feltekeri a motorokat.

Kifejezetten nagy kihívás előtt állt Oliver Bearman, aki két ízben is előidézett piros zászlót az edzések során, és két hibája miatt rengeteg pályaidőt vesztett. A brit pilóta helyi idő szerint péntek délelőtt összetörte a Haast, amit követően aznap már nem is tudott visszatérni a pályára, majd szombaton az első gyors köre alkalmával elásta magát a kavicságyban.

A pilóta és a csapata egyértelműen nem ilyen kezdésben reménykedett, de úgy készült, az időmérőn lehetősége nyílhat a javításra. A brit mellett Liam Lawson is nehéz helyzetben találta magát, ő az utolsó gyakorlást volt kénytelen szinte teljes egészében kihagyni, miután már a próbaköre alkalmával motorgondokba ütközött.

Az első szakaszban már volt némi taktikázás, hiszen a Mercedes párosa a közepes gumin kezdett el körözni, miközben a mezőny többi tagja a lágy keverék mellett döntött. Míg a versenyzők az első mért köreikre készültek, Bearman a garázsba volt kénytelen visszatérni, miután baj volt a váltójával. A tavaly három futamon is beugró és jó teljesítményével sokak elismerését kivívó pilóta már nem is tudott visszatérni a bokszból, így a kvalifikáción is mért kör nélkül maradt.

Ami a Mercedes taktikáját illeti, Russell sokáig kitartott a sárga oldaljelzésű gumikon, és jó tempót diktált már azokon is, nem úgy, mint Andrea Kimi Antonelli, aki a veszélyzónába szorulva a csere mellett határozott. Az olaszt azonban a lágy gumik sem mentették meg, a tizenhatodik helyen búcsúzott a Q1-ben, igaz, mint utólag kiderült, sérült az autója, ami teljesítményvesztéshez vezetett.

A leggyorsabb eközben Norris lett, akit a végén a piros oldaljelzésű Pirellin tovább javító Russell, a címvédő Max Verstappen, Leclerc, és a hazai közönség előtt szereplő Piastri követett a top 5-ben. A hatodik Hamilton lett, majd Cunoda Juki, Alexander Albon, Fernando Alonso és Jack Doohan tette teljessé az első tízest.

Továbbjutott még Pierre Gasly, Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr., Lance Stroll, illetve a Sauber volánja mögött villantó Gabriel Bortoleto, aki tehát amellett, hogy Antonellit tolta ki az utolsó pillanatokban a kiesők közé, pályafutása első időmérőjén legyőzte a jóval tapasztaltabb csapattársát, Nico Hülkenberget.

Kiesett: a Mercedes olasz és a Haas német versenyzője mellett Lawson, valamint a két Haas.

A második szakaszban sokáig Piastri vezetett Norris előtt, ám a brit az utolsó pillanatokban javított, és az élre állt. Az egymással viaskodó McLaren-párost az ugyancsak a végén javító Verstappen követte, majd Russell, Leclerc, a megpördülést is bemutató Hamilton, Sainz, Cunoda, Albon, valamint Gasly zárta az első tízest. A Williams 2015 óta először jutott be mindkét autójával a Q3-ba, miközben valamennyi újonc búcsúzott a záró szegmens előtt.

Kiesett: Hadjar, Alonso, Stroll, Doohan és a meleg pillanatokat is átélő Bortoleto.

Az utolsó szakaszban meglepetésre Verstappen nevével kezdődött a lista az első próbálkozásokat követően. A holland mögött Russell és Leclerc alkotta a top 3-at, majd a gyors körén hibázó Piastri és Albon érkezett, miközben Norris idejét pályakiszélesítés nyomán törölték, így neki egyetlen körre kellett mindent feltennie.

A brit keze azonban nem remegett meg, és 1:145.096-nál állította meg a stoppert, amivel megszerezte a pole pozíciót, és pályafutása során először várhatja az élről a piros lámpák kialvását Ausztráliában. Norris 84 ezreddel előzte meg Piastrit, így a címvédő McLaren sajátította ki az első rajtsort, míg Verstappen a javítása ellenére is közel négy tizeddel maradt le végül az első helyről.

A negyedik Russell lett, majd meglepetésre Cunoda és Albon következett, míg a Ferrarinak meg kellett elégednie a negyedik sorral. Leclerc bő két tizeddel előzte meg Hamiltont, akit Gasly és Sainz követett a top 10-ben.

Folytatás vasárnap 5 órakor a versennyel.