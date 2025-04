Piastri a pole pozícióban; Norris elé a két Mercedes, Leclerc és Gasly is befért a bahreini időmérőn

A McLaren megállíthatatlannak tűnt Bahreinben: a csapat mindhárom szabadedzésen az élen zárt, ráadásul az utóbbi kettőn Oscar Piastri vezérletével az első két helyet is kibérelte. Az ausztrál a villanyfényes gyakorláson másfél, míg a szombati tréningen közel hét tizeddel előzte meg a nyitányon még leggyorsabb csapattársát, Lando Norrist, így magabiztosan készülhetett az időmérőre.

Míg házon belül az volt a legnagyobb kérdés, hogy Piastri meg tudja-e tartani az előnyét, a többiek szempontjából úgy tűnt, a harmadik hely megszerzése lehet a fő cél. A Mercedes és a fejlesztési csomagot hozó Ferrari közel egy szinten volt a gyakorlások alapján, míg a Red Bull valamivel mögöttük érkezett, de Max Verstappen már többször bizonyította, hogy képes remek kört előhúzni, amikor igazán számít, így őt sem lehetett előre leírni.

Ezúttal is erősnek tűnt Isack Hadjar, aki nemcsak a csapattársát, Liam Lawsont, hanem mindkét Red Bullt maga mögé utasította a kvalifikáció előtt, miközben Cunoda Jukin nagy nyomás volt, hiszen pénteken és a szombati tréningen sem tudott igazán gyors kört futni a lágyon, így nagy talány volt, mire lehet képes a japán.

Az első szakaszban a McLaren kettőse azonnal az élre állt, míg a Red Bull mindent egy körre tett fel, igaz, nem szándékosan. Verstappen rontott, és be sem fejezte a körét, míg Cunoda pályakiszélesítés nyomán maradt köridő nélkül, így a „vörös bikákra”, s különösen a japánra nagy nyomás nehezedett. A két versenyző ugyanakkor megugrotta a feladatot: a címvédő a harmadik, míg a csapattársa a tizennegyedik helyen menetelt tovább.

Az élen Norris zárt, mögé az utolsó pillanatokban Hamilton és Verstappen zárkózott fel, míg Piastri visszacsúszott a negyedik helyre. Jack Doohan fantasztikus körrel az ötödik lett, majd Andrea Kimi Antonelli, a végjátékot egyedüliként a garázsból figyelő és így egy szett gumit megspóroló Charles Leclerc, Pierre Gasly, Russell és Hadjar tette teljessé az első tízest.

Továbbjutott még a márkatársát egy körön ezúttal legyőző Carlos Sainz Jr., Esteban Ocon, Fernando Alonso, Cunoda és Nico Hülkenberg a Sauberrel.

Kiesett: a kisebbet hibázó Alexander Albon, az 1-es kanyarnál feltehetően DRS-problémát elszenvedő Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll és Oliver Bearman.

A második szakasz nagy balesettel vette kezdetét: Ocon alig pár perccel a zöld jelzés után törte ripityára a Haast a kettes kanyarnál, aminek nyomán először a sárga, majd a piros zászló is lendült. Bár ekkor még senki sem fejezte be a mért körét, többen már kint voltak a pályán, így a számukra nem igazán jött jól a kényszerszünet, hiszen feleslegesen koptatták a gumikat.

Ennek eredményeként hat versenyzőnek, köztük Hamiltonnak és a Red Bull duójának egyetlen lövése volt, miközben a McLaren ezúttal is kényelmes előnnyel vezetett. Piastrit és Norrist egy tized választotta el, míg a harmadik Russell hátránya már több mint 6 tized volt. Bár a folytatásban a wokingiak kettősét már senki sem tudta letaszítani az élről, a harmadik helyre nagy meglepetésre Gasly zárkózott fel.

A negyedik-ötödik helyen a Mercedes-versenyzők érkeztek, majd Leclerc, Sainz, Hamilton, valamint Verstappen, Cunoda sorrendben a Red Bull párosa zárta az első tízest. A japán tehát már a második Red Bull-os időmérőjén kivívta a Q3-as szereplést, igaz, nem múlt sokon a továbbjutása: Doohant 17, Hadjart 43 ezreddel verte meg.

Kiesett: az Alpine ausztrálja és a Racing Bulls franciája mellett Hülkenberg, Alonso és az autót törő Ocon.

A harmadik szakaszban Piastri nyitott az élen, de a két McLaren közé kisebb meglepetésre beférkőzött Russell. A harmadik Norris lemaradása ekkor 163 ezred volt, majd Leclerc és Cunoda sorakozott az első 5-ben, miközben Antonelli és Hamilton idejét pályakiszélesítés okán törölték, míg Verstappen csak a nyolcadik pozícióban érkezett.

A végjátékban több meglepetés is született: egy ponton a Mercedes kettőse is az élen állt, ám végül Piastri örülhetett igazán. Az ausztrál egyedüliként ment be 1:30 alá, és 1:29.841-nél állította meg a stoppert, amivel pályafutása második pole pozícióját szerezte meg. Mögötte meglepetésre nem a csapattársa következett, hanem Russell, míg a második sort Leclerc és Antonelli bérelte ki, sőt, még Gasly is megelőzte a hibázó Norrist, akinek így meg kellett elégednie a hatodik hellyel.

A hetedik Verstappen lett, aztán Sainz, Hamilton és Cunoda zárta az első tízes sorát, igaz, a Mercedesre még vizsgálat vár a kvalifikáció után, miután a Q2-ben azelőtt küldte ki a versenyzőit a garázsból, hogy hivatalossá vált volna a folytatás időpontja. Kérdéses, a sportfelügyelők kiszabnak-e olyan büntetést, amivel megváltozik a végeredmény.

Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.