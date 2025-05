Norris elrontotta a monacói népünnepélyt – McLaren-pole pozíció az év legfontosabb időmérőjén

Charles Leclerc ugyanott folytatta Monacóban, mint ahol egy évvel ezelőtt abbahagyta, az élen. A monacói ráadásul ezúttal mindhárom szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, így magabiztosan készülhetett a folytatásra. A Ferrari-versenyző egy évvel ezelőtt pole pozíciót szerzett hazai közönség előtt, így a legnagyobb kérdést az jelentette, hogy sikerül-e megismételnie az akkori eredményt.

A gyakorásokon ugyanakkor erősnek tűnt a McLaren, valamint Verstappen is, mint ahogyan Lewis Hamilton is jó tempót diktált, mielőtt a harmadik gyakorlás végén összetörte volna a Ferrarit. Az SF25-ösön az első szárnyat, az első felfüggesztést, valamint a váltót is ki kellett cserélni, de az autó rajtra készen állt a kvalifikáció kezdetén.

Két pilóta, Lance Stroll és Oliver Bearman már pénteken rajtbüntetést szedett össze, előbbit a Leclerc-rel történt ütközés miatt egy, míg utóbbit piros zászlós jelzés alatti előzés okán tíz rajthellyel sorolják vissza a versenyre.

Már az első szakaszban elkezdődött a taktikázás a gumikkal, hiszen az Alpine a közepes keveréken küldte ki a két versenyzőjét, Pierre Gaslyt és Franco Colapintót, miközben a többiek a lágyon kezdtek, ez ugyanakkor nem igazán bizonyult jó döntésnek, hiszen később fel kellett tenniük a piros oldalfalú Pirelliket is, de úgy sem tudtak elég gyorsak lenni a továbbjutáshoz.

A leggyorsabbnak Leclerc bizonyult, mögötte Norris vezérletével a McLaren kettöse zárt, majd Verstappen, George Russell, a Red Bull hollandját a csapat félretájékoztatása miatt feltartó Hamilton, Alexander Albon, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. és Cunoda Juki tette teljessé az első tízest. Továbbjutott még a két Racing Bulls, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, valamint Andrea Kimi Antonelli, igaz, utóbbi nem tudott részt venni a következő szegmensben, miután a Q1 végén összetörte a Mercedest, és ezzel piros zászlós szakaszt is előidézett.

Kiesett: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Gasly, Lance Stroll és Colapinto.

A második szakaszban is folytatódott a gumitaktika: a Ferrari és a Williams párosa, illetve Russell közepes keveréken kezdett, miközben a többiek lágy abroncsokon futották az első mért köreiket. A körözés azonban nem tartott sokáig, hiszen rövidesen újra előkerült a piros zászló, ráadásul megint a Mercedes miatt. Ezúttal Russell alatt adta meg magát az autó, és a brit a lehető legrosszabb helyen, az alagútban parkolt le. Noha a versenyző megpróbálta újraindítani a kocsit, nem sikerült neki, így az ő számára is véget ért a kvalifikáció.

Ekkor Norris nevével kezdődött az időlista, a mclarenest Verstappen és Leclerc követte, míg Hamilton 9. volt a másik Ferrarival. A Scuderia a folytatásra lágyra váltott, nem úgy, mint a Williams, amelyik eleinte maradt a közepesen, ráadásul Alonso is csatlakozott Albonhoz és Sainzhoz.

Az élen már nem történt változás: Norris elsőségével zárult a Q2, a mclarenst Leclerc és a végén lágyra váltó Albon követte, majd az utolsó próbálkozása alkalmával a szalagkorlátot is megsúroló Piastri, Verstappen, Hamilton, Hadjar, Alonso, Lawson és kissé meglepetésre Ocon sorakozott a top 10-ben.

Kiesett: Sainz, Cunoda, Hülkenberg, valamint a Mercedes duója.

A harmadik szakaszban Ocon és Albon kezdett közepes abroncsokon, míg a többiek lágyon futották az első gyors köreiket. Az első menet után Norris vezérletével a két McLaren állt az élen, míg a Ferrari a harmadik és az ötödik helyen érkezett, a szűk két tizeddel elmaradó Leclerc-t és a több mint fél másodperc hátrányt összeszedő Hamiltont közé Verstappen ékelődött be.

A címvédő McLaren a többiek előtt küldte vissza a pályára a pilótáit, akik két gyors kört is futottak a végjátékban, miközben a többiek mindent egy körre tettek fel. Noha az első próbálkozások után Leclerc állt az élen, Norrisnak sikerült még tovább gyorsulnia a második próbálkozása alkalmával, és egyedüliként ment be 1:10 alá! A brit pilóta 1:09.954-es idővel, vagyis körrekorddal szerezte meg idei második, míg pályafutása 11. pole pozícióját szerezte, miközben Monacóban először várhatja az élről a piros lámpák kialvását.

Leclerc végül 109 ezreddel maradt el, és így meg kellett elégednie a második hellyel, míg a második gyors körén hibázó Piastri a harmadik lett, így a csapattársának jó esélye lehet vasárnap, hogy közeledjen hozzá a bajnokságban. Negyedikként Hamilton végzett, majd Verstappen, Hadjar, Alonso, Ocon, Lawson és Albon zárta az első tízest.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.



MONACÓI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:09.954 átlag: 171.729 km/ó 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:10.063 0.109 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:10.129 0.175 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:10.382 0.428 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:10.669 0.715 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:10.923 0.969 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:10.924 0.970 8. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:10.942 0.988 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:11.129 1.175 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:11.213 1.259 11. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:11.362 0.792 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:11.415 0.845 13. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:11.596 1.026 14. George Russell brit Mercedes - 15. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes idő nélkül 16. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:11.902 0.673 17. Oliver Bearman* brit Haas-Ferrari 1:11.979 0.750 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:11.994 0.765 19. Lance Stroll** kanadai Aston Martin-Mercedes 1:12.563 1.334 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:12.597 1.368 *: 10 rajthelyes büntetés piros zászlós szakasz alatti előzés miatt (második szabadedzés).

**: 1 rajthelyes büntetés baleset okozása miatt (első szabadedzés).

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Leclerc 1:11.229 1. Norris 1:10.570 2. Norris 1:11.285 2. Leclerc 1:10.581 3. Piastri 1:11.308 3. Albon 1:10.732 4. Verstappen 1:11.431 4. Piastri 1:10.858 5. Russell 1:11.507 5. Verstappen 1:10.875 6. Hamilton 1:11.575 6. Hamilton 1:10.883 7. Albon 1:11.629 7. Hadjar 1:11.040 8. Alonso 1:11.674 8. Alonso 1:11.182 9. Sainz 1:11.707 9. Lawson 1:11.250 10. Cunoda 1:11.800 10. Ocon 1:11.262 11. Hadjar 1:11.811 11. Sainz 1:11.362 12. Lawson 1:11.818 12. Cunoda 1:11.415 13. Ocon 1:11.839 13. Hülkenberg 1:11.596 14. Hülkenberg 1:11.871 14. Russell - 15. Antonelli 1:11.880 15. Antonelli idő nélkül 16. Bortoleto 1:11.902 17. Bearman 1:11.979 18. Gasly 1:11.994 19. Stroll 1:12.563 20. Colapinto 1:12.597