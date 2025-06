Russell szárnyalt a Mercedesszel, és megismételte a tavalyi pole pozícióját Kanadában

Három különböző csapat három versenyzője zárt az élen a három kanadai szabadedzésen: az elsőn a címvédő Max Verstappen, a másodikon a helyszínen tavaly pole pozíciót szerző George Russell, míg a harmadikon az egyéni vb-összetettben tíz pont hátránnyal második Lando Norris volt a leggyorsabb.

Utóbbi gyakorláson az autótörése nyomán szinte a teljes pénteki programot kihagyó Charles Leclerc végzett másodikként, Lewis Hamilton a másik Ferrarival a negyedik helyre tört előre, míg Oscar Piastri a bajnokok falát is megismerte a kelleténél közelebbről. Ilyen előzmények után izgalmas időmérőre volt kilátás a továbbra is napsütéses Montrealban, ahol az volt az egyik fő kérdés, hogy a lágy vagy a közepes gumi lesz-e a jobb kvalifikációs gumi.

Az első szakaszban az Alpine párosa, Pierre Gasly és Franco Colapinto, valamint Andrea Kimi Antonelli és Fernando Alonso kezdett közepes gumin, vagyis a Mercedes és az Aston Martin már ekkor megosztotta a taktikát.

A pálya körről körre javult, és nagy volt a mozgolódás, de az egyértelműen megmutatkozott, hogy a sárga oldalfestésű Pirelli remek választás, hiszen bő öt perccel a vége előtt, amikor Alexander Albon leszakadó motorborítása miatt piros zászlóval le kellett állítani az időmérőt – hogy legyen lehetőség feltakarítani a törmelékeket –, Alonso neve mellett szerepelt a leggyorsabb kör. A spanyolt ekkor Verstappen és Piastri követte a top 3-ban.

A silverstone-i csapat az utolsó percekben is kitartott a közepes mellett olyannyira, hogy Stroll is sárgára váltotta a pirosat, miközben a Williamsnek is sikerült orvosolni a problémát, így az akkor veszélyzónában álló Albonnak is volt még egy lövése a Q1-ben. A thaiföldi ki is használta a lehetőséget, és a top 10-be repítette a Williamst, miközben a garázs túlsó oldalán Carlos Sainz Jr. bosszankodhatott, miután Isack Hadjar feltartotta őt a gyors körén.

Az élen Norris vezérletével a McLaren kettőse zárt, a harmadik-negyedik helyet Hamilton, Leclerc sorrendben a két Ferrari foglalta el, majd Verstappen, Alonso, Russell, Albon, Hadjar, valamint Franco Colapinto tette teljessé az első tízest. Továbbjutott még Antonelli, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Cunoda Juki és Esteban Ocon, ám a Red Bull japánja már ekkor tudta, hogy tíz rajthelyes büntetés vár rá, mert a harmadik edzésen előzött piros zászlós jelzés alatt.

Kiesett: Gabriel Bortoleto, Sainz, Stroll, Liam Lawson és Gasly.

A második szakaszban egyedüliként Verstappen kezdett a közepes keveréken, és azonnal az élre is állt. A címvédő 38 ezredet adott Norrisnak, míg Piastri lemaradása további 39 ezred volt az első próbálkozások után. Míg a holland a végén lágy, Albon, Alonso, Colapinto és a Mercedes kettőse a közepes gumira váltott.

A leggyorsabb Russell lett, a mercedesest Norris, Leclerc és Verstappen követte, így négy különböző csapat négy versenyzője foglalta el az első négy helyet. Az ötödik Piastri lett, majd Alonso, Hamilton, Albon, Antonelli és Hadjar zárta a top 10-et.

Kiesett: Cunoda, Colapinto, Hülkenberg, illetőleg a 200. versenyhétvégéjét teljesítő Haas pilótapárosa.

Bár az utolsó szakaszban egyedül Albon teljesítette az első gyors körét a közepes abroncson, a második menetre Alonso, az izgalmasnak ígérkező végjátékot az élről váró Verstappen, és az akkor harmadik-negyedik helyet elfoglaló Mercedes duója is váltott a C5-ös keverékre. Ez megint remek döntésnek bizonyult, hiszen az első sorba két olyan versenyző kvalifikálta magát, aki a C5-ös keveréken ment ki.

A pole pozíciót az előző évhez hasonlóan, és ugyanúgy meglepetést okozva Russell szerezte meg, a brit a helyszínen másodszor, míg pályafutását tekintve hatodik alkalommal várhatja az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle Verstappen rugaszkodhat el, így az első sor megegyezik a tavalyival Montrealban, ami már önmagában is érdekes, azonban a spanyolországi incidens után különösen pikáns, hogy pont a brit és a holland indulhat egymás mellől vasárnap.

A második sorba a címvédő Piastri és Antonelli kvalifikálta magát, az ötödik Hamilton lett, majd Alonso, a gyors körén hibázó Norris és Leclerc, illetve Hadjar és Albon tette teljessé az első tízest.

Folytatás vasárnap 20 órakor a versennyel.