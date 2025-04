Verstappen a pole pozícióban, Norris a falban zárta a dzsiddai időmérőt

A McLaren mindent vitt a harmadik szabadedzésen is Dzsiddában: a házon belüli szoros párharcban ezúttal is Lando Norris kerekedett felül, igaz, a vb-éllovas csupán 24 ezreddel előzte meg az egyéni összetettben őt három pont hátránnyal üldöző Oscar Piastrit, ami mindenképpen izgalmas csatát ígért az időmérőre. A kettős mögött több mint hat tized lemaradással záró George Russell már pénteken is arról beszélt, hogy a harmadik pozíció megszerzése a fő célja, de benne, a helyszínen egy körön már több ízben is remek teljesítményt nyújtó Charles Leclerc-ben és a kvalifikáción sokszor az autójából extrát is kihozó Max Verstappenben is ott volt a meglepetés esélye, mint ahogyan az is kérdéses volt, meginog-e valaki keze a szupergyors pályán, hiszen a falak akár az apróbb rontást is megbosszulják.

Míg a Williams és az Alpine is elérhetőnek látta a top 10-et, Lewis Hamilton úgy készült, nagy esély van rá, hogy akár már a második szakaszban búcsúzni fog Dzsiddában, így a hétszeres világbajnok szempontjából fontos volt, hogy emeljen a tempón.

Az első szakasz Verstappen elsőségével zárult, igaz, a holland úgy tudta megelőzni a végén Norrist, hogy a mclarenes nem ment ki újabb gyors körre. A címvédő 27 ezreddel volt jobb a vb-éllovasnál, míg a harmadik Piastri további 96 ezred hátránnyal érkezett a harmadik helyen. A negyedik Andrea Kimi Antonelli lett, majd a szaúdi nyomvonalon jó tempót futó Cunoda Juki, a falat is eltaláló Alexander Albon, George Russell, Carlos Sainz Jr., Hamilton és az első edzésen leggyorsabb Pierre Gasly egészítette ki az első tízest.

A helyszínen tavaly Carlos Sainz Jr. helyén debütáló Oliver Bearman a tizenegyedik helyen végzett a Haasszal, míg az utolsó próbálkozásánál hibát elkövető Leclerc a tizenharmadik lett. Továbbjutott még Fernando Alonso, illetve a Racing Bulls párosa.

Kiesett: Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és a megpördülést is bemutató, ezzel rövid ideig sárga zászlós jelzést előidéző Gabriel Bortoleto.

A második szakaszban Norris állt az élre, előnye ugyanakkor nem volt számottevő, csak 48 ezreddel volt gyorsabb Verstappennél, miközben Piastri 16 ezredre követte a hollandot, így az elsőt csupán 64 ezred választotta el a harmadiktól. A Mercedes Russell, Antonelli sorrendben a negyedik-ötödik pozícióban érkezett, Leclerc a hatodik lett, majd Cunoda, Sainz, Gasly és Hamilton zárta a top 10-et. Utóbbi továbbjutása mindössze 7 ezreden múlt.

Kiesett: Albon, Lawson, Alonso, Hadjar és Bearman.

A harmadik szakasz nagy meglepetéssel indult: Norris az első gyors köre alkalmával rontott, és összetörte a McLarent, miközben egyedüliként pont a csapattársa, Piastri tudta befejezni az első próbálkozását, a stoppert 1:27.560-nál megállítva. Verstappen, Russell, Sainz és Antonelli nem ért végig, így az ő szempontjukból különösen rossz időpontban jött a piros zászlós megszakítás. Nyolc és fél perccel a vége előtt folytatódhatott a Q3, és a versenyzőket megosztotta, hogy egy vagy két kör próbál-e beleszorítani a fennmaradó időbe, ami még tovább fokozta az izgalmakat. Sainz, Gasly és Verstappen úgy döntött, azonnal kimegy, míg a többiek a garázsban várakoztak, és mindent egy körre tettek fel. Az újabb szenzációt a két gyors körre szavazó címvédő szolgáltatta, aki csak egy ezreddel előzte meg Piastrit, így az ausztrál abban a tudatban hajtott ki a garázsból, hogy mindenképpen javítania kell.

A végjáték óriási tűzijátékot hozott: először Russell utasította maga mögé a Red Bull hollandját, majd Piastri állt az élre, hogy aztán Verstappen az újabb gyors körével megszerezze a pole pozíciót! A címvédő idén a második, összességében pedig a 42. alkalommal várhatja az élről a piros lámpák kialvását, mellőle Piastri rugaszkodhat el, míg a második sorban Russell és Leclerc foglalhat helyet. Az ötödik Antonelli lett, majd az idei legjobb eredményét jegyző Sainz, Hamilton, Cunoda, Gasly és az autót törő Norris teszi teljessé az első tízes sorát.

Folytatás vasárnap 19 órakor a versennyel.

SZAÚDI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:27.294 átlag: 254.615 km/ó 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:27.304 0.010 mp h. 3. George Russell brit Mercedes 1:27.407 0.113 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:27.670 0.376 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:27.866 0.572 6. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:28.164 0.870 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:28.201 0.907 8. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:28.204 0.910 9. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:28.367 1.073 10. Lando Norris brit McLaren-Mercedes - 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:28.109 0.628 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:28.191 0.710 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:28.303 0.822 14. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:28.418 0.937 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:28.648 1.167 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:28.645 0.867 17. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:28.739 0.961 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:28.782 1.004 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:29.092 1.314 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:29.462 1.684

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Verstappen 1:27.778 1. Norris 1:27.481 2. Norris 1:27.805 2. Verstappen 1:27.529 3. Piastri 1:27.901 3. Piastri 1:27.545 4. Antonelli 1:28.128 4. Russell 1:27.599 5. Cunoda 1:28.226 5. Antonelli 1:27.798 6. Albon 1:28.279 6. Leclerc 1:27.866 7. Russell 1:28.282 7. Cunoda 1:27.990 8. Sainz 1:28.354 8. Sainz 1:28.024 9. Hamilton 1:28.372 9. Gasly 1:28.025 10. Gasly 1:28.421 10. Hamilton 1:28.102 11. Bearman 1:28.536 11. Albon 1:28.109 12. Alonso 1:28.548 12. Lawson 1:28.191 13. Leclerc 1:28.552 13. Alonso 1:28.303 14. Lawson 1:28.561 14. Hadjar 1:28.418 15. Hadjar 1:28.571 15. Bearman 1:28.648 16. Stroll 1:28.645 17. Doohan 1:28.739 18. Hülkenberg 1:28.782 19. Ocon 1:29.092 20. Bortoleto 1:29.462