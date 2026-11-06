Costacurta: Mintha a milánói operában lettek volna, nem pedig a San Siróban

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.11.06. 16:44
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Alessandro Costacurta sokkal többet várt a Milantól a Fradi elleni meccsen (Fotó. Getty Images)
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AC Milan Alessandro Costacurta alapszakasz Európa-liga Ferencváros
Igencsak kritikusan nyilatkozott a Ferencváros 2–0-s milánói sikere után volt csapatáról Alessandro Costacurta. Az AC Milannal a Bajnokok Ligáját háromszor, a jogelőd BEK-et kétszer megnyerő, hétszeres olasz bajnok egykori klasszis védő a Corriere dello Sportnak adott interjúban elmondta: a vörös-feketék rendkívül bátortalanul és dekoncentráltan futballoztak.

– Hogyan értékeli egykori csapata csütörtök esti teljesítményét? 
Nagyon bátortalan volt a Milan, az utóbbi négy-öt év leggyengébb félidejét produkálta. Hiányzott az elszántság, és nem volt megfelelő a koncentráció. A futballisták mintha a milánói operában lettek volna, nem pedig a San Siróban. 

– Ruben Amorim vezetőedző azt mondta, egyetlen játékosát sem tudja felmenteni a gyenge teljesítmény miatt. Van olyan, akinek kimondottan csalódást keltő volt a teljesítménye? 
– A szünetben lecserélt három futballista, Alphadjo Cisse, Yunus Musah és Sankhoun Diawara hozzáállása kritikán aluli volt. Amikor egy labdarúgó európai kupamérkőzésen lép pályára, a legjobbját kell nyújtania. Hát ők nem így álltak hozzá. Nem is értem, hogyan lehet ilyen mentalitással kimenni a pályára. Mondjuk, Adrien Rabiot sem játszott jól. 

– Számított rá, hogy az Inter ellen megnyert derbi után ilyen csapnivaló lesz a Milan játéka? 
Már a győztes milánói rangadó után is hangsúlyoztam, nehéz összecsapás vár a csapatra. Vannak olyan együttesek az Európa-ligában, amelyek sokkal jobbak annál, mint amilyennek gondolják őket. Ettől még a Milan mentalitása nagyon rossz volt, Ruben Amorim gárdája egyik végletből a másikba esik. 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – F. Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Diego Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)

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