Costacurta: Mintha a milánói operában lettek volna, nem pedig a San Siróban

– Hogyan értékeli egykori csapata csütörtök esti teljesítményét?

– Nagyon bátortalan volt a Milan, az utóbbi négy-öt év leggyengébb félidejét produkálta. Hiányzott az elszántság, és nem volt megfelelő a koncentráció. A futballisták mintha a milánói operában lettek volna, nem pedig a San Siróban.

– Ruben Amorim vezetőedző azt mondta, egyetlen játékosát sem tudja felmenteni a gyenge teljesítmény miatt. Van olyan, akinek kimondottan csalódást keltő volt a teljesítménye?

– A szünetben lecserélt három futballista, Alphadjo Cisse, Yunus Musah és Sankhoun Diawara hozzáállása kritikán aluli volt. Amikor egy labdarúgó európai kupamérkőzésen lép pályára, a legjobbját kell nyújtania. Hát ők nem így álltak hozzá. Nem is értem, hogyan lehet ilyen mentalitással kimenni a pályára. Mondjuk, Adrien Rabiot sem játszott jól.

– Számított rá, hogy az Inter ellen megnyert derbi után ilyen csapnivaló lesz a Milan játéka?

– Már a győztes milánói rangadó után is hangsúlyoztam, nehéz összecsapás vár a csapatra. Vannak olyan együttesek az Európa-ligában, amelyek sokkal jobbak annál, mint amilyennek gondolják őket. Ettől még a Milan mentalitása nagyon rossz volt, Ruben Amorim gárdája egyik végletből a másikba esik.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)

Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)

MILAN: Torriani – F. Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Diego Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Joseph (52., 66.)