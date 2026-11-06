A Ferencváros az Európa-liga-forduló csapata a szurkolóknál

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.06. 17:53
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Az FTC teljesítményére Európában is felfigyeltek (Fotó: Szabó Miklós)
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FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros csütörtökön 2–0-ra nyert a Milan otthonában, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szurkolói szavazásán pedig ezen bravúrgyőzelem miatt az FTC lett a hét csapata az Európa-liga-alapszakasz 4. fordulójában.

A második helyen a Celtic végzett, amely hazai pályán a Besiktast verte meg 3–2-re.

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EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – F. Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Diego Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)

 

FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Európa-liga Ferencváros
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