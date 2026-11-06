Olvasóinknál is magasan Zachariassen volt a Fradi legjobbja a Milan ellen

Az értékelésnél azokat vettük figyelembe, akik az utolsó 20 perc előtt léptek pályára.

A bravúros győzelemmel összhangban záporoztak a remek osztályzatok, főleg Kristoffer Zachariassen esetében, aki kiemelkedett a mezőnyből 9.31-es átlagával. A duplázó Lenny Joseph átlaga is közel járt a kilenceshez.

AZ OLVASÓK ÉRTÉKELÉSE

Kristoffer Zachariassen 9.31

Lenny Joseph 8.86

Mariano Gómez 8.40

Toon Raemaekers 8.25

Corbu Máriusz 8.21

Nagy Ádám 8.20

Osváth Attila 8.03

Veljko Birmancsevics 7.94

Cadu 7.92

Dibusz Dénes 7.90

Matús Bero 7.62

Madarász Ádám 7.25

Bamidele Yusuf 4.44

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)

Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)

MILAN: Torriani – F. Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Diego Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Joseph (52., 66.)

Kiállítva: Yusuf (77.)