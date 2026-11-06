Olvasóinknál is magasan Zachariassen volt a Fradi legjobbja a Milan ellen

R. P.R. P.
2026.11.06. 16:30
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Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Kristoffer Zachariassen Milan FTC Lenny Joseph Európa-liga
A Ferencváros 2–0-ra legyőzte a Milant a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. Ahogy ilyenkor, most is megkértük olvasóinkat, hogy osztályozzák a zöld-fehérek teljesítményét.

Az értékelésnél azokat vettük figyelembe, akik az utolsó 20 perc előtt léptek pályára.

A bravúros győzelemmel összhangban záporoztak a remek osztályzatok, főleg Kristoffer Zachariassen esetében, aki kiemelkedett a mezőnyből 9.31-es átlagával. A duplázó Lenny Joseph átlaga is közel járt a kilenceshez.

AZ OLVASÓK ÉRTÉKELÉSE
Kristoffer Zachariassen 9.31
Lenny Joseph 8.86
Mariano Gómez 8.40
Toon Raemaekers 8.25
Corbu Máriusz 8.21
Nagy Ádám 8.20
Osváth Attila 8.03
Veljko Birmancsevics 7.94
Cadu 7.92
Dibusz Dénes 7.90
Matús Bero 7.62
Madarász Ádám 7.25
Bamidele Yusuf 4.44

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – F. Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Diego Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)

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