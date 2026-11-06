Manchester United, Juventus, Newcastle, Milan – Ön szerint melyik volt a Ferencváros legnagyobb győzelme Európában? Szavazzon!

Ferencváros–Manchester United 2:1 – VVK-elődöntő, 3. meccs, 1965. június 16.

Az elődöntőben a Manchester Unitedet kellett kiejteni, amely három évvel később BEK-et nyert, de Budapesten is Bobby Charltonnal, George Besttel, Dennis Law-val, Nobby Stilesszal állt fel. Elképesztő trilógia lett abból a Fradi–MU-ból: az első meccsen az Old Traffordban 3:2-re nyert a United, a visszavágón Novák Dezső tizenegyesével győzött az FTC, harmadik meccsre volt szükség. A tíz nappal később ugyancsak a Népstadionban lejátszott, mindent eldöntő csatát Karába János és Fenyvesi Máté góljával nyerték meg a zöld-fehérek.

Bobby Charlton és Albert Flórián (9) a Vásárvárosok Kupája-elődöntőben (Fotó: MTI, archív)

Juventus–FTC 0:1 – VVK-döntő, Torino, 1965. június 23.

Régi idők focija, de micsoda foci! A VVK-ban a fináléig masírozó FTC a Juventusszal mérkőzött meg, egy meccsen, Torinóban… Nem tűnt éppen szuperesélyesnek, persze annak a csapatnak, amelyben Albert Flórián, Varga Zoltán, Rákosi Gyula, Fenyvesi Máté futballozott, olyan nagyon tartania sem kellett senkitől, az FTC Fenyvesi góljával haza is hozta a serleget.

Anderlecht–Ferencváros 0–1 – Bajnokok Ligája-selejtező, 1995. augusztus 9.

A jócskán esélyesebbnek vélt Anderlecht otthonában a második félidőben a Lisztes Krisztián remek labdájával elfutó Zoran Kuntics lőtt a belga kapuba, az addig inkább szerencsés, onnantól fogva roppant magabiztos Ferencváros nyert, a visszavágón hasonlóan drámai küzdelemben ismét, és első magyar csapatként a BL főtáblájára verekedte magát.

Grasshoppers–Ferencváros 0–3 – Bajnokok Ligája-csoportkör, 1995. szeptember 13.

„Hohó! Hohó! Hohó! Vincze Ottó!” Lehet, hogy a harminc alattiaknak nem sokat mond, de a negyven felettieknek ma is a fülükbe cseng Knézy Jenő (egyik) örökbecsűje. A sérülésektől tizedelt Ferencváros a duplázó Vincze és Lisztes Krisztián góljával aratott korszakos győzelmet Zürichben.

Történelmi sikert aratott a Ferencváros Zürichben (Fotó: MTI, archív)

Ferencváros–Newcastle United 3–2 – UEFA-kupa, 2. forduló, 1996. október 15.

Az újkori sikerek után a harminc évvel ezelőtti meglepetésgyőzelem, amely egyértelműen a tízes listára kívánkozik. Varga Zoltán vezetőedző együttese Horváth Ferenc egy, valamint Lisztes Krisztián két góljával múlta felül az Alan Shearert, Les Ferdinandot, Peter Beardsley-t, David Ginolát felsorakoztató angol sztárcsapatot. A visszavágót inkább hagyjuk...

Celtic–Ferencváros 1–2 – Bajnokok Ligája-selejtező, 2020. augusztus 26.

A koronavírus-járvány közepette egy meccsen dőlt el a továbbjutás a BL selejtezőjében, a jóval esélyesebb Celtic otthonában kellett kivívna Szerhij Rebrov vezetőedző csapatának, és ha némi szerencsével is, hősies küzdelemben sikerült Sigér Dávid és Tokmac Nguen góljával. A Dinamo Zagrebet és a Moldét kiejtve jutott el aztán a BL csoportköréig az FTC, de a glasgow-i bravúr ágyazott meg a főtáblára kerülésnek.

Ferencváros–Bayer Leverkusen 1–0 – Európa-liga-csoportkör, 2021. december 9.

Csak a rend kedvéért: ez a Bayer az idény végén harmadik lett a Bundesligában, arról nem is beszélve, hogy két évvel később bajnokságot nyert. Az FTC Aissa Laidouni góljával nyert – más kérdés, hogy abban az El-sorozatban „csak” a becsületét mentette meg a három ponttal.

Slovan–Ferencváros 1–4 – BL-selejtező, 2022. július 27.

Nyilván a harminc évvel korábbi előzmények miatt is különleges ez a mérkőzés, de rossz emlékű pozsonyi brutalitás ide vagy oda, a nagy különbségű zöld-fehér győzelem önmagában is megállja a helyét. Senki sem számított arra, hogy Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző gárdája így elintézi a korántsem rossz szlovák rekordbajnokot, az FTC azonban a pályán vett (méltó) elégtételt az 1992-es eseményekért, gólt szerzett a ma is tündöklő Kristoffer Zachariassen is.

Kristoffer Zachariassen (balra) is betalált a Slovan Bratislava kapujába (Fotó: Árvai Károly)

Monaco–Ferencváros 0–1 – Európa-liga-csoportkör, 2022. szeptember 15.

Azért előzi meg nálunk ez a közelmúltbeli siker a Twente, a Salzburg vagy a Genk elleni diadalt, mert mégiscsak francia élgárda otthonában győzött a Ferencváros Vécsei Bálint góljával – a Monaco később a Chelsea-be igazoló Axel Disasi, Benoit Badiashile védőpárost, az azóta a PSG-ben csillogó Maghnes Akliouche-t vagy éppen az ugyancsak francia válogatott Youssouf Fofanát vonultatta fel. Nem mellékesen pedig csoportja élén zárt az FTC.

Milan–Ferencváros 0–2 – Európa-liga-alapszakasz, 2026. november 5.

Még inkább növeli a világraszóló siker értékét, hogy a Ferencváros a hétszeres BEK/BL-győztes ellenfelét lefutballozva győzött a San Siróban Lenny Joseph duplájával, folytatva hibátlan Európa-liga-menetelését. Ez a Milan öt nappal korábban, ugye, 3–1-re verte meg az Intert a milánói derbin a Serie A-ban.