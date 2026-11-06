Hajnal Tamás: Egy pillanatig sem volt félelem a játékosokban!
Nem csupán az eredmény, a mutatott játék is lenyűgözte Hajnal Tamást. A Ferencváros sportigazgatója a San Siro folyosóján elégedetten értékelte a Milan elleni 2–0-s győzelmet, amelynek köszönhetően a zöld-fehérek négy forduló után is százszázalékosak az Európa-ligában. A sportvezető szerint a történelmi siker mögött elsősorban a szakmai munka és a játékosok folyamatos fejlődése áll.
„Jó játékosaink vannak, és nagyon jó szakmai munka folyik a klubnál. Amióta Borbély Balázs nyáron átvette a csapatot, folyamatosan fejlődik a játékunk, egyre nagyobb a futballisták önbizalma, és egyre inkább elhiszik, hogy működik a pályán, amit eltervezünk. Minden ellenfelet nagyon alaposan, a legapróbb részletekig elemzünk, a játékosok pedig pontosan tudják, mit kell megvalósítaniuk, milyen ellenszert kell alkalmazniuk. Megvan az egyéni minőség és a jó csapatszellem is. Ha az elmúlt hónapokra visszatekintünk, csak a legnagyobb elismeréssel lehet beszélni arról, amit a csapat, az edzői stáb és az egész klub teljesített.”
A Ferencváros ráadásul nem szerencsés körülmények között, védekezésre berendezkedve nyert Milánóban. A magyar együttes bátran, szervezetten futballozott, és a mérkőzés jelentős részében képes volt ráerőltetni akaratát világhírű ellenfelére. Hajnal Tamás számára különösen sokat jelentett, hogy a játékosokon nyoma sem látszott a megilletődöttségnek.
„Jó volt látni, hogy ennyire magabiztosan játszottunk, és ennyire dominánsak tudtunk lenni itt is. Ez a fejlődési folyamat eredménye. Már a mérkőzés előtt érződött a csapaton, hogy egy pillanatig sincs félelem, egy pillanatig sincs bizonytalanság. Megvan a tudás, a képesség és a terv. Jól felkészültünk, és mindezt meg is tudtuk valósítani a pályán.”
A különleges milánói estén Lenny Joseph lett a főszereplő: a francia másodosztályból szerződtetett haiti támadó két góllal járult hozzá a győzelemhez. A sportigazgató elárulta, a lefújást követően személyes pillanatot is átéltek a csatárral.
„Lennyvel már a pályán megöleltük egymást, és éreztem rajta, hogy tulajdonképpen köszönetet mond nekem, nekünk. Sérülésből tér vissza, és a pályafutása szempontjából is fontos, hogy a francia másodosztályból érkezve velünk együtt lépegethet előre. Jó ezt látni, és minden játékosunknak azt kívánom, hogy ilyen pillanatokat élhessünk át közösen. Fejlődjenek, és minél nagyobb lehetőségek nyíljanak meg előttük a labdarúgásban.”
Hajnal Tamás ugyanakkor hangsúlyozta, a történelmi siker nem egyetlen futballista érdeme.
„Most Lenny volt az, aki két gólt rúgott, de nem szeretnék egyetlen játékosról beszélni. Amit mindenki letett a pályára, és amit a csapat mögött dolgozó teljes stáb elvégzett, azzal mindenki a maximumon túl teljesített.”
A sportigazgató végül a szurkolókról sem feledkezett meg. A Ferencvárost elkísérő drukkerek már Milánó utcáin megteremtették a hangulatot, a stadionban pedig felejthetetlen estét élhettek át.
„A szurkolóknak is szeretném megköszönni, mert fantasztikus érzés volt már a városban látni őket. Aztán itt, a San Siróban azt éreztem, hogy magyar kézben, a Fradi kezében volt a stadion. Jó volt ezt átélni, és örülök, hogy ilyen örömet tudtunk szerezni nekik.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)