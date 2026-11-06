„A teljes felelősséget vállalom a tettemért” – Yusuf a kiállításáról

Könyöklés miatt kiállították a 77. percben Bamidele Yusufot a Milan–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen. A nigériai támadó a félpályán, a labdától távol emelte fel a kezét és találta arcon ellenfelét. Yusuf a találkozót követően az Instagrammon kért elnézést.

„Először is, szeretnék őszintén bocsánatot kérni a csapattársaimtól, az edzői stábtól, a vezetőségtől és a csodálatos szurkolóinktól, amiért a mai mérkőzésen kiállítottak. Teljes felelősséget vállalok a tettemért, nehéz helyzetbe hoztam a csapatomat. Sosem állt szándékomban cserbenhagyni a társaimat, a klubot, vagy a szurkolókat. A történtek ellenére a csapattársaim hihetetlen jellemet, elszántságot és küzdőszellemet mutattak a győzelem megszerzése érdekében. Büszke vagyok mindenkire és szeretnék gratulálni az egész csapatnak a kemény munkáért és az elkötelezettségért. Köszönöm a szurkolóinknak az elképesztő támogatást, és hogy mögöttünk állnak. Soha nem veszem magától értetődőnek a támogatásotokat. Tanulni fogok ebből az esetből, fontos lecke volt és erősebben, bölcsebben, fegyelmezettebben fogok visszatérni. Őszintén sajnálom mégegyszer és gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Együtt megyünk tovább! Vasárnap találkozunk, Isten a legnagyobb” – írta a csatár.

Yusuf üzenete (Fotó: Instagram)

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)

Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)

MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Joseph (52., 66.)

Kiállítva: Yusuf (77.)