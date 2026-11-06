Lenny Joseph a reklámtáblán ücsörgésről: „Az ilyet nem lehet előre eltervezni”

– Aztán keresztbe font karral felült a reklámtáblára, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne duplázni a San Siróban. Mikor találta ki?

– Az ilyet nem lehet előre eltervezni. Miután belőttem, futottam, amerre láttam. Aztán megfordultam és láttam, hogy mindenki felém tart. Gyorsan felültem a táblára, úgy vártam őket. Sosem felejtem el azokat a pillanatokat. A hangulat is hihetetlen volt, elképesztően sokan elkísértek bennünket Milánóba.

– Kívülről úgy tűnt, a Fradi játékosait inkább feldobta a San Siro, mintsem megilletődtek volna tőle. Belülről is így érezte?

– Felszabadultan futballoztunk, megvolt bennünk az energia. A Milan tele van kiváló játékosokkal, mégsem hagytuk, hogy kibontakozzon. Sokat blokkoltunk, az első félidőben talán, ha egy lövésük volt. Előzetesen szerintem kevesen hitték volna, hogy nyerhetünk itt, de jól játszottunk, és amikor kimaradt egy helyzet, akkor is mentünk a következőért.

– Négyből négy az Európa-ligában. A Celtic, a Plzen és a Torreense után az AC Milan következett. A San Siróban is eszükbe jutott, hogy ezt a sorozatot viszik pályára?

– Fontos volt, hogy megőrizzük a mérlegünket. Veretlenek voltunk, ráadásul addig minden meccsünket megnyertük. Persze előre könnyű kimondani, hogy ennek Milánóban is így kell lennie. Annál jobb érzés volt a lefújáskor, hogy tényleg sikerült.

– A nyáron Haitivel világbajnokságon járt. A himnusz alatt vagy a reklámtáblán ülve volt nehezebb elhinni, hogy ez tényleg önnel történik?

– A San Siro biztosan pályafutásom egyik legemlékezetesebb estéje. Két gólt szerezni ebben a stadionban, ráadásul úgy, hogy a csapat nyer, egészen elképesztő. A világbajnokság másféle élmény volt. Gyerekként néztem a vébéket, figyeltem a nagy játékosokat, a stadionokat, és persze én is elképzeltem, milyen lehet ott lenni. Aztán egyszer csak ott álltam a pályán Haiti kezdőcsapatában, szólt a himnusz, én pedig arra gondoltam, ez tényleg velem történik? Most ugyanezt éreztem.

– A párizsi akadémián is azt tanították, hogyan kell higgadtnak maradni, amikor mindenki önt nézi?

– Hétévesen kerültem a Paris Saint-Germainhez, tizenhat éves koromig játszottam a korosztályos csapatokban. Sztárok közelében tanultam meg a futball alapjait, és azt is, hogyan játsszak nyomás alatt, hogyan zárjam ki, ami körülöttem történik. Az a kilenc év sokat adott. A kapu előtt ma is az a dolgom, hogy nyugodt maradjak.

– Igaz, hogy a Ferencváros vezetőinek is megköszönte ezt az estét?

– A francia másodosztályban, Grenoble-ban futballoztam, nagy váltás volt onnan Budapestre jönni. De ők meglátták bennem a lehetőséget. Eleinte minden nagyon más volt, sokkal keményebben kellett dolgoznom, de ez nem esett nehezemre. Élvezem a munka minden egyes pillanatát.

– A San Siróban viselt meze egyenesen a falra kerül?

– Egy barátomnak adtam. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, ő is ott volt a San Siróban.