Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál Mariano Gómez volt a Ferencváros legjobbja a Torreense ellen

T. Z.T. Z.
2026.10.23. 12:55
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Mariano Gómez szerezte a Ferencváros második gólját a Torreense ellen (Fotó: Czinege Melinda)
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FTC Mariano Gómez Torreense Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros 4–1-re legyőzte a portugál Torreensét a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. körében csütörtök este. A mérkőzés után arra kértük olvasóinkat, hogy 10-es skálán értékeljék a magyar csapat játékosainak teljesítményét. A listában csak azok kaptak helyet, akik legalább 30 percet a pályán töltöttek.

A szavazás zárásáig összesen 1787-en töltötték ki az űrlapot, és kiderült, hogy olvasóink Mariano Gómezt látták a Ferencváros legjobb játékosának – a spanyol középső védő 7.73-as értékelést kapott, ezzel megelőzte a második helyezett Bamidele Yusufot, aki 7.18-as osztályzattal zárt a szavazáson. Közel volt még a 7-es átlaghoz Callum O'Dowda is, akinek a teljesítményét 6.93-as átlaggal jutalmazták olvasóink.

Nem sokkal maradt le a dobogóról Nagy Ádám (6.91) sem, a 6-os átlagot pedig csupán hárman nem érték el: Nagy Olivér (5.86), Daniel Arzani (5.80) és Madarász Ádám (5.48).

A felsorolásban csak a játékosok kaptak helyet, akik legalább 30 percet a pályán töltöttek, így például a negyedik gólt szerző Lisztes Krisztián teljesítményét már nem lehetett értékelni.

AZ OLVASÓK ÉRTÉKELÉSE
Mariano Gómez: 7.73
Bamidele Yusuf: 7.18
Callum O’Dowda: 6.93
Nagy Ádám: 6.91
Veljko Birmancsevics: 6.45
Corbu Máriusz: 6.45
Kristoffer Zachariassen: 6.44
Nathan Zohoré: 6.19
Radnóti Dániel: 6.19
Nagy Olivér: 5.86
Daniel Arzani: 5.80
Madarász Ádám: 5.48

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) 4–1 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző. Vezette: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák
FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O’Dowda – Madarász Á. (Corbu, 57.), Nagy Á. – Arzani (Maiga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancsevics (Lisztes, 87.), – Yusuf (Joseph, 75.). Vezetőedző: Borbély Balázs
TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (D. Jean, 63.), Oudrhiri – Pozo (Quintero, 74.), J. Marques (Simoes, 80.), Zoabi (Jatta, 63.) – Drammeh (Abubakari, 74.). Vezetőedző: Luís Tralhao
Gólszerző: Yusuf (20.), M. Gómez (58.), Diadié (80. – öngól), Lisztes (90.), ill. Pozo (23.)

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FTC Mariano Gómez Torreense Európa-liga Ferencváros
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