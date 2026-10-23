99.2 százalék – kimagaslóan jók az FTC továbbjutási esélyei az El-alapszakaszból

Mint ismert, a Ferencváros csütörtökön a Torreense 4–1-es legyőzésével újabb nagy lépést tett az Európa-liga egyenes kieséses szakasza felé. A Football Meets Data október 22-i szimulációja alapján a magyar bajnok már szinte biztos, hogy a legjobb 24 között végez, sőt a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásra is reális esélye van.

A szakportál modellezte, hogy a Ferencváros 99.2 százalékos valószínűséggel végezhet a legjobb 24 között, ami minimum rájátszást érő helyezést jelentene. Az első nyolc csapat közé kerülésre pedig 37.3 százalék az esélye, ami már automatikusan – azaz selejtező nélkül – nyolcaddöntős szereplést jelentene Borbély Balázs csapatának. A szimuláció egyébként 14.6 pontot jósolt a zöld-fehéreknek a nyolcfordulós alapszakasz végére – ami kissé pesszimista számításnak tűnik, tekintve, hogy már jelenleg is van kilenc.

A kimutatás szerint a legnagyobb esélye a Benficának van arra, hogy automatikusan a legjobb nyolc közé kerüljön (94 százalék). A lisszaboni csapatot sorrendben a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth (89.2 százalék), majd a Bayer Leverkusen (85.7 százalék) követi, utánuk pedig egy nagyobb szakadék következik.

A három győzelemmel rajtoló Ferencváros számára tehát a soron következő mérkőzéseken nem csupán a továbbjutás kiharcolása, hanem a lehető legjobb helyezés megszerzése lehet a cél. A zöld-fehérek következő Európa-liga-mérkőzésére november 5-én kerül sor a Milan ellen idegenben, majd 26-án a Celjét látják vendégül a Groupama Arénában.