A portugál lapok szerint a Torreense többet érdemelt volna a Ferencváros ellen

„A Torreense bátran futballozott a Ferencváros otthonában, a végeredmény csalóka” – állapította meg a mérkőzés tudósításában az egyik legismertebb portugál sportlap, az A Bola, amely szó szerint így fogalmazott elemzésében: a Portugál Kupa legutóbbi győztese nem ijedt meg a jóval nagyobb hírű Ferencváros erejétől, és egyenrangú ellenfélként felvette a küzdelmet a magyar bajnokkal.

A portugál csapat az Európa-liga-szereplést nem mindennapi lehetőségként, hanem kihívásként fogta fel, és megmutatta, hogy a gyengébbnek tartott együtteseknek is lehet keresnivalójuk. A Groupama Arénában elszenvedett 4–1-es vereség ugyanakkor a történtekhez képest túlzottan is súlyosnak mondható. A Ferencváros győzelme nem érdemtelen, a különbség azonban csalóka.

– állapították meg.

Hozzátették azt is, hogy a Ferencváros sokkal nagyobb nemzetközi rutinja végig érezhető volt a mérkőzésen: „A magyar együttes nemzetközi rutinja érezhető volt, Borbély Balázs csapatában pedig átlagon felüli képességű futballisták is szerepelnek. A nyugat-portugáliai gárda ennek ellenére fegyelmezetten futballozott, jól kezelte a játékhelyzeteket, és amikor lehetősége nyílt rá, veszélyt teremtett a hazaiak kapuja előtt.”

A lap az első ferencvárosi gólszerzőt, Bamidele Yusufot választotta meg a mérkőzés legjobbjának, akit 7-es osztályzattal jutalmazott, és ugyancsak 7-est kapott a Torreense gólszerzője, Manu Pozo is. A zöld-fehéreknél Mariano Gómez és Veljko Birmancsevics teljesítményét is ugyanilyen értékeléssel ismerték el.

Az A Bola azzal zárta igencsak részletes összefoglalóját, hogy a Torreense folytatja az útját az Európa-ligában, a másodosztályú csapat igazi „underdogként” nehezítheti meg a folytatásban az Ararat, a Celtic, a Real Sociedad, a Lech Poznan és az Olympiakosz dolgát.

A másik neves portugál sportlap, a Récord valamivel kevesebb figyelmet szentelt az összecsapásnak, de a legfontosabb történésekről azért beszámolt, jóllehet a teljes tartalmat a honlapjukon csak előfizetéses formában tették elérhetővé.

A nyugat-portugáliai csapat a szünetig egyenrangú ellenfele volt a Ferencvárosnak, a cserék után azonban elveszítette a tartását, és sima vereséget szenvedett

– olvasható a szalagcímben.

Az A Bola tudósításához hasonlóan kiemelték, hogy a végeredmény túlzónak is nevezhető, ugyanakkor kritikát is megfogalmaztak a csapat játékáról: „A Torreense Budapesten mutatott teljesítményénél a végeredmény rosszabb képet fest, azonban nem sokkal. A portugál csapat az első félidőben még egyenrangú ellenfele volt a Ferencvárosnak, és az első gólra is jól reagált, a szünet után azonban megtorpant. A cserékkel pedig elveszítette tartását, és a csapatszintű hibák miatt súlyos vereséget szenvedett. A 79. percben még 2–1-re állt a mérkőzés, a játékvezető hármas sípszavára viszont már 4–1 volt az eredmény” – összegeztek.