Nemzeti Sportrádió

Marko Nikolics: Ez egy utazás kezdete, semmiképpen sem a vége

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.08.27. 07:55
Nagy volt az öröm az AEK öltözőjében (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Vitális Milán Levszki Szófia Marko Nikolics Varga Barnabás AEK Athén
Ahogy beszámoltunk róla, az AEK Athén az idegenbeli gól nélküli döntetlen után hazai pályán 4–0-ra győzte le a Levszki Szófiát, így bejutott a Bajnokok Ligája ligaszakaszába. A mérkőzés után Marko Nikolics vezetőedző boldogan értékelt.

Múlt héten felejthető meccset játszott egymással az AEK Athén és a Levszki Szófia, ám a görögországi visszavágón az athéniek gyorsan lerendezték a továbbjutást, már az első félórában háromgólos előnyre tettek szert, Varga Barnabás duplájának is köszönhetően.

Marko Nikolics vezetőedző természetesen elégedetten értékelt a siker után.

„Először is gratulálok a játékosoknak a szenzációs teljesítményükhöz, és a szurkolóknak, akik megtöltötték a stadiont. Ami az elmúlt egy évben történt, az olyan, mint egy álom. Ez egy utazás kezdete, semmiképpen sem a vége. A futball elitjében vagyunk, és versenyképesek akarunk lenni.”

Arra a kérdésre, hogy hitt-e abban, hogy ilyen gyorsan eljut az AEK a BL-főtáblára, a szerb edző így felelt.

„Ha nem hiszel benne, sosem fog megtörténni. De ez nem csak hit kérdése, hanem a kemény munkáé is. A futball megbüntet, ha nem teszed meg, amit kell. Nem hagytuk levegőhöz jutni az ellenfelet, gyorsan megszereztük az első két gólunkat.”

Nikolics nem akart kiemelni senkit a pályára lépők közül, mert szerinte ez a győzelem az AEK-é, mint csapaté volt. 

„Az Iraklisz elleni meccs előtt mondtam, hogy elvárom a csapattól a fejlődést. Most azt várom, hogy még versenyképesebbek legyünk. Vannak új játékosaink, mint Kevin Arriaga és Vitális Milán, akiknek még alkalmazkodniuk kell a játékunkhoz. Az idény egy maratoni futáshoz hasonló, lesznek rosszabb meccseink is persze, ráadásul van vagy 15 válogatott játékosunk, akiknek ott is kötelezettségeik vannak.”

A szerb szakember felidézte, amikor a Videoton edzőjeként az AEK ellen meccselt, akkor a görögök a magyarországi siker után hazai pályán egy 1–1-gyel léptek tovább. A görög klub akkor volt utoljára főtáblás a BL-ben, és az ő edzői karrierjében is sok minden történt azóta. Beszélt a lehetséges átigazolásokról is.

„Ahogy mondtam, elégedett vagyok a csapattal, de minden edző többet szeretne. Senki sem olyan őrült, hogy azt mondja, nem akar több minőségi játékost. Figyelemmel kísérjük a piacot, és ha adódik egy lehetőség, miért ne élnénk vele?”

Mint beszámoltunk róla, hét magyar légiós is szerepet kaphat a Bajnokok Ligája ligaszakaszában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpooljának nem kellett selejtezőt játszania, előbbi az Instagram-sztorijában üzent a két gólt szerző Varga Barnabásnak.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
BAJNOKI ÁG
AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 4–0 
Gólszerző: Jovics 7., Varga B. 12., 29., R. Marín 55. – 11-esből
Továbbjutott: az AEK Athén, 4–0-s összesítéssel
Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–1 
Gólszerző: Tripic 18. – 11-esből, Austbö 48., Moi 51., ill. Hoxha 10.
Továbbjutott: a Viking, 5–3-as összesítéssel
Celje (szlovén)–Slovan (szlovák) 1–2 – hosszabbítás után
Gólszerző: Seslar 34. – 11-esből, ill. Sporar 18., C. Martínez 100.)
Továbbjutott: a Slovan, 3–2-es összesítéssel
NEM BAJNOKI ÁG
Lyon (francia)–Fenerbahce (török) 1–2 
Gólszerző: M. Fofana 61., ill. Muriqi 24., A. Brown 28.
Továbbjutott: a Fenerbahce, 3–2-es összesítéssel

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