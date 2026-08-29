Kodrót ismét kölcsönadta a Ferencváros – most Görögországba

A görög élvonal előző idényében 7. helyen záró, de kupagyőztesként Európa-liga-induló és főtáblára is jutó OFI a honlapján jelentette be, hogy megállapodott a Ferencvárossal Kenan Kodro kölcsönvételéről. Ugyanakkor a közlemény hozzáteszi, Kodro egy évre kölcsönbe érkezik, de amikor jövő nyáron lejár a szerződése a Ferencvárosnál, akkor egy újabb egyéves megállapodás lép majd életbe az OFI-nál. Tehát 1+1 évre írt alá, amiből az első egy év kölcsönszerződés.

Kenan Kodrót a nyári átigazolási időszakban már korábban is szerződtette volna az OFI Kréta, de az Európa-liga-selejtezők miatt akkor még a Fradi nem engedte el a csatárt, aki ebben az idényben két El-selejtezőn és egy bajnokin is pályára lépett, ő szerezte az FTC gólját a Real Madrid elleni nyári felkészülési mérkőzésen, és még csütörtökön is ott ült a kispadon a Trabzonspor elleni Európa-liga-selejtezőn. A csütörtöki meccs után utazott el orvosi vizsgálatra a görög klubhoz, azt követően jelentették be a szerződtetését.

A 33 éves Kodro 2024-ben Fehérvárról igazolt a Ferencvárosba, de azóta kétszer is kölcsönadták, előbb a török Gaziantepnek, majd a spanyol másodosztályú Real Zaragozának. A Fradiban összesen 22 tétmeccsen lépett pályára, két gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország), Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael)