Kikapott ősi riválisától a Celtic a Ferencváros elleni El-ütközet előtt

Mint ismert, ebben az idényben az Old Firm-derbiket vendégszurkolók nélkül rendezik meg, mert március 8-án az Ibrox Stadionban rendezett Skót Kupa-negyeddöntő után sokan beszaladtak a pályára, ahol a két szurkolótábor összecsapott egymással, a rendőröket és a biztonsági szolgálat embereit pedig petárdákkal dobálták meg.

A skót Ligakupa negyeddöntőjében a Celtic búcsúzott, miután a Rangers színeiben Daniel Neil duplázott, valamint Kevin Kelsy is eredményes volt.

A Celtic csütörtök este a Ferencvárost fogadja ez Európa-liga alapszakaszának első fordulójában.

SKÓT LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Rangers–Celtic 3–0 (Neil 23., 75., Keisy 39.)