Kikapott ősi riválisától a Celtic a Ferencváros elleni El-ütközet előtt
Vereséggel hangolt a Celtic a Ferencváros elleni Európa-liga-nyitányra, miután legnagyobb riválisa, a Rangers háromgólos sikert aratott felette a skót Ligakupa negyeddöntőjében.
Mint ismert, ebben az idényben az Old Firm-derbiket vendégszurkolók nélkül rendezik meg, mert március 8-án az Ibrox Stadionban rendezett Skót Kupa-negyeddöntő után sokan beszaladtak a pályára, ahol a két szurkolótábor összecsapott egymással, a rendőröket és a biztonsági szolgálat embereit pedig petárdákkal dobálták meg.
A skót Ligakupa negyeddöntőjében a Celtic búcsúzott, miután a Rangers színeiben Daniel Neil duplázott, valamint Kevin Kelsy is eredményes volt.
A Celtic csütörtök este a Ferencvárost fogadja ez Európa-liga alapszakaszának első fordulójában.
SKÓT LIGAKUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Rangers–Celtic 3–0 (Neil 23., 75., Keisy 39.)
Legfrissebb hírek
Holland tehetséggel erősített a Fradi első El-ellenfele
Európa-liga
2026.09.03. 09:30