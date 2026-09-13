Nemzeti Sportrádió

Kikapott ősi riválisától a Celtic a Ferencváros elleni El-ütközet előtt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.13. 15:05
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Rangers-gólöröm, a Celtic nem okozott gondot a hazaiaknak (Fotó: Getty Images)
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Rangers skót Ligakupa Celtic
Vereséggel hangolt a Celtic a Ferencváros elleni Európa-liga-nyitányra, miután legnagyobb riválisa, a Rangers háromgólos sikert aratott felette a skót Ligakupa negyeddöntőjében.

Mint ismert, ebben az idényben az Old Firm-derbiket vendégszurkolók nélkül rendezik meg, mert március 8-án az Ibrox Stadionban rendezett Skót Kupa-negyeddöntő után sokan beszaladtak a pályára, ahol a két szurkolótábor összecsapott egymással, a rendőröket és a biztonsági szolgálat embereit pedig petárdákkal dobálták meg.

A skót Ligakupa negyeddöntőjében a Celtic búcsúzott, miután a Rangers színeiben Daniel Neil duplázott, valamint Kevin Kelsy is eredményes volt.

A Celtic csütörtök este a Ferencvárost fogadja ez Európa-liga alapszakaszának első fordulójában.

SKÓT LIGAKUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Rangers–Celtic 3–0 (Neil 23., 75., Keisy 39.)

 

Rangers skót Ligakupa Celtic
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