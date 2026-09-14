Johansson és Jensen is elégedett lehet csapatával a női kézi BL-játéknap után

Már az első félidőben biztos előnyt épített ki magának a kiválóan védekező, de elöl több helyzetet is kihagyó győri kézilabdacsapat a Nyköbing Falster elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A vendégek csupán 11 játékost neveztek, de hiányzók hazai oldalon is akadtak, a bal szélen a fiatal Zákányi Janka kapott lehetőséget, majd olykor Helena Elver és Bruna de Paula húzódott ki a szélre.

A második játékrészben akadt egy gyengébb periódusa a kisalföldi együttesnek, a Nyköbing tízről ötre faragta a hátrányát. A győriek megrázták magukat, a hét a hat elleni játékra átváltó vendégek ellen kíméletlenül kihasználták a labdaszerzéseket és az üresen tátongó kaput – tíz gól született ilyen körülmények között, és lehetett volna még több is. Az ETO 35–25-ös győzelméhez nem fért kétség, ráadásul a korábbi sérültek közül Dione Housheer ismét játszhatott a BL-ben, és visszatért gyermeke születését követően Estelle Nze Minko is.

„Mérkőzések óta tetszik, amit a csapatom védelme mutat – értékelt lapunknak Per Johansson, a győriek svéd mestere. – Az első félidőben kiemelkedően működött ezúttal is a védekezésünk, csupán tizenhat lövést engedélyeztünk az ellenfelünknek. Még a rossz hatékonyságú támadásaink ellenére is 18–10-re vezettünk, de ez lehetett volna 22 is a javunkra. A Nyköbing jobban jött ki a második játékrészre, mi nem voltunk eléggé agresszívek, a negyvenedik perc környékén kisebb krízisbe estünk, de jött néhány védés és ismét lendületbe kerültünk – összességében nagyon elégedett vagyok.”

A tréner megemlítette, a holland balszélső, Bo van Wetering egyre közelebb áll a visszatéréshez.

„Fontos volt, hogy De Paulának és Nze Minkónak is adjak lehetőséget, ez befektetés a jövőbe. És persze a fiatalok is ide tartoznak, Zákányi kifejezetten jó védekező játékos, sajnos ezúttal a gól nem jött össze. Ő most a balszélsőnk, megkapta kezdőként a lehetőséget. Fodor Csenge visszatérése még odébb lesz, Van Weteringé már közelebb van, de nem siettetjük a sérültjeinket. Edzői szempontból ezért is volt tökéletes ez a mérkőzés, forgathattam a játékosaimat.”

Johansson hozzátette: „Védekezésben ott tartunk, ahol kell. Fontos, hogy már az idény korai szakaszában lássuk, mit és hogyan szeretnénk. Természetesen jönnek majd nehezebb, szenvedős találkozók, de tudunk majd mihez visszanyúlni.”

Az ETO vasárnap a norvég bajnok Storhamar otthonában szerepel, esélyesként léphet pályára.