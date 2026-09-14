Johansson és Jensen is elégedett lehet csapatával a női kézi BL-játéknap után

Már az első félidőben biztos előnyt épített ki magának a kiválóan védekező, de elöl több helyzetet is kihagyó győri kézilabdacsapat a Nyköbing Falster elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A vendégek csupán 11 játékost neveztek, de hiányzók hazai oldalon is akadtak, a bal szélen a fiatal Zákányi Janka kapott lehetőséget, majd olykor Helena Elver és Bruna de Paula húzódott ki a szélre.
A második játékrészben akadt egy gyengébb periódusa a kisalföldi együttesnek, a Nyköbing tízről ötre faragta a hátrányát. A győriek megrázták magukat, a hét a hat elleni játékra átváltó vendégek ellen kíméletlenül kihasználták a labdaszerzéseket és az üresen tátongó kaput – tíz gól született ilyen körülmények között, és lehetett volna még több is. Az ETO 35–25-ös győzelméhez nem fért kétség, ráadásul a korábbi sérültek közül Dione Housheer ismét játszhatott a BL-ben, és visszatért gyermeke születését követően Estelle Nze Minko is.
„Mérkőzések óta tetszik, amit a csapatom védelme mutat – értékelt lapunknak Per Johansson, a győriek svéd mestere. – Az első félidőben kiemelkedően működött ezúttal is a védekezésünk, csupán tizenhat lövést engedélyeztünk az ellenfelünknek. Még a rossz hatékonyságú támadásaink ellenére is 18–10-re vezettünk, de ez lehetett volna 22 is a javunkra. A Nyköbing jobban jött ki a második játékrészre, mi nem voltunk eléggé agresszívek, a negyvenedik perc környékén kisebb krízisbe estünk, de jött néhány védés és ismét lendületbe kerültünk – összességében nagyon elégedett vagyok.”
A tréner megemlítette, a holland balszélső, Bo van Wetering egyre közelebb áll a visszatéréshez.
„Fontos volt, hogy De Paulának és Nze Minkónak is adjak lehetőséget, ez befektetés a jövőbe. És persze a fiatalok is ide tartoznak, Zákányi kifejezetten jó védekező játékos, sajnos ezúttal a gól nem jött össze. Ő most a balszélsőnk, megkapta kezdőként a lehetőséget. Fodor Csenge visszatérése még odébb lesz, Van Weteringé már közelebb van, de nem siettetjük a sérültjeinket. Edzői szempontból ezért is volt tökéletes ez a mérkőzés, forgathattam a játékosaimat.”
Johansson hozzátette: „Védekezésben ott tartunk, ahol kell. Fontos, hogy már az idény korai szakaszában lássuk, mit és hogyan szeretnénk. Természetesen jönnek majd nehezebb, szenvedős találkozók, de tudunk majd mihez visszanyúlni.”
Az ETO vasárnap a norvég bajnok Storhamar otthonában szerepel, esélyesként léphet pályára.
A Ferencváros a montenegrói Podgorica elleni idegenbeli biztos siker után idénybeli első hazai csoportmérkőzését még nagyobb különbséggel nyerte meg a szebb napokat látott, jelentősen meggyengülő és átalakulóban lévő szlovén Krim Ljubljanával szemben Érden. A jó egyéni teljesítményekre építő, felszabadultan kézilabdázó fővárosiak már az első félidőben eldöntötték a csatát, Böde-Bíró Blanka az első harminc perc során ötven százalékkal (24 szlovén lövésből tizenkettőt megfogott) védett az európai sportági szövetség statisztikái alapján, végül közel 41 százalékkal zárt, míg támadásban Elizabeth Omoregie nyolc kísérletéből hetet váltott gólra, Simon Petra hat, Klujber Katrin, a holland Angela Malestein és a norvég Vilde Ingstad egyaránt ötször volt eredményes a 40–29-re megnyert meccsen.
„Minden egyes gólért és jó védekezésért keményen küzdöttünk, a szünet után is, mert bár tudtuk, hogy majdnem tízgólos előnyben vagyunk, tiszta lappal akartuk folytatni a pihenő után is, azt beszéltük egymás között, hogy a második játékrész eleje kulcsfontosságú lesz. Korábban is már beszéltem arról, hogy gyakorolnunk kell a további mérkőzésekre is az ehhez hasonló meccseken, tartanunk kell a szintet, nem eshet vissza a teljesítményünk, mert ez kifizetődhet később. Bizonyos elemeket gyakorolhattunk most is, hogy magabiztosabban menjenek a jövőben. Vannak olyan találkozók, amelyekhez képest egy-egy edzés nehezebb, de ezt most élveztük és különösen jó volt a szurkolóink előtt játszani” – értékelt a diadalt követően a korábbi szlovén válogatott, 2014 és 2018 között éppen a Krimben játszó Omoregie.
Az FTC szombaton a norvég Sola otthonában folytatja BL-szereplését, és a papírforma alapján egyértelműen újabb két pont megszerzésére esélyes.
VÉLEMÉNYEK
Jesper JENSEN, az FTC edzője: – Összességében jó teljesítményt nyújtottunk. A záró tíz percben valamivel több gólt kaptunk, így a vége nem volt a legjobb, de mindent egybevetve jól játszottunk a Krim ellen, és szerintem elégedettek lehetünk azzal az állapottal, amelyben a nyári felkészülés után elkezdtük az idényt.
ZÁKÁNYI Janka, a Győr balszélsője: – Élveztem a meccset, ugyanakkor már kissé fárasztó is volt, hogy az MTK ellen is játszottam néhány nappal korábban egy jó futós mérkőzést. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kapok a BL-ben is, a lányok kedvesek és befogadók, könnyen elszáll az idegesség. Mindenki odajött, pacsizott velem, hogy ne aggódjak. Távoli célom, hogy egyszer négyes döntőben játszhassak az ETO-val, és a Ferencváros ellen is pályára léphessek, de elsősorban szeretném beépíteni magamat a csapatba.