Az FTC továbbjutás esetén második kalapos lenne az El-sorsolásnál
A Ferencváros csütörtökön a Trabzonspor vendégeként lép pályára az El-selejtező rájátszásának odavágóján. Amennyiben a magyar csapat nyeri a párharcot, akkor az El főtábláján szerepel, vereség esetén pedig a Konferencialigába kerül át.
A Football Meets Data oldal az UEFA-koefficiensek alapján megnézte, hogy a két sorozatban melyik csapat melyik kalapból várhatná a sorsolást. A Ferencváros 51.250 UEFA-koefficienssel áll, ezzel az Európa-ligában biztosan a második kalapból várhatná a sorsolást.
A Konferencialigában nem négy, hanem hat kalap van. A Ferencváros legrosszabb esetben a másodikba kerülne, de van esély arra is, hogy az első kalapba.
A portál szerint egyébként a Trabzonspor továbbjutására 55 százalék esély mutatkozik, míg a Ferencvároséra 45. Ez az El-selejtező második legszorosabb párharca.
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!