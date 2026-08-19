Nemzeti Sportrádió

Az FTC továbbjutás esetén második kalapos lenne az El-sorsolásnál

B. A. P.B. A. P.
2026.08.19. 14:40
null
A Ferencváros kedvező helyről várhatja a sorsolást (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
FTC sorsolás Európa-liga-selejtező UEFA-koefficiens El-selejtező
A Ferencváros labdarúgócsapata a Trabzonsporral mérkőzik meg az Európa-liga-selejtező rájátszásában. Az UEFA-koefficiensek alapján megnéztük, hogy a budapesti klub mely kalapokból várhatná a sorsolást az El-ben, illetve a Konferencialigában.

A Ferencváros csütörtökön a Trabzonspor vendégeként lép pályára az El-selejtező rájátszásának odavágóján. Amennyiben a magyar csapat nyeri a párharcot, akkor az El főtábláján szerepel, vereség esetén pedig a Konferencialigába kerül át.

A Football Meets Data oldal az UEFA-koefficiensek alapján megnézte, hogy a két sorozatban melyik csapat melyik kalapból várhatná a sorsolást. A Ferencváros 51.250 UEFA-koefficienssel áll, ezzel az Európa-ligában biztosan a második kalapból várhatná a sorsolást. 

A Konferencialigában nem négy, hanem hat kalap van. A Ferencváros legrosszabb esetben a másodikba kerülne, de van esély arra is, hogy az első kalapba. 

A portál szerint egyébként a Trabzonspor továbbjutására 55 százalék esély mutatkozik, míg a Ferencvároséra 45. Ez az El-selejtező második legszorosabb párharca.

Európa-liga
7 órája

Kristoffer Zachariassen: Nyerni akarok Trabzonban

Ismerős helyszínen folytatja európai menetelését a Ferencváros, amely csütörtökön a Trabzonspor vendége lesz az Európa-liga-rájátszás első mérkőzésén.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

FTC sorsolás Európa-liga-selejtező UEFA-koefficiens El-selejtező
Legfrissebb hírek

Kristoffer Zachariassen: Nyerni akarok Trabzonban

Európa-liga
7 órája

Az eddigiekben bízva – Thury Gábor jegyzete

Európa-liga
18 órája

Mohamed Szalah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében

Európa-liga
Tegnap, 9:20

Borbély Balázs: A kimaradt tizenegyesnél megfordult a fejemben, hogy megbosszulhatja magát

Labdarúgó NB I
2026.08.17. 23:24

Fradi-bébi a lelátón, Corbu-fejes, zöld-fehér öröm – képeken az FTC győzelme a ZTE otthonában

Labdarúgó NB I
2026.08.17. 21:29

Büntetőt hibázott, de Corbu góljával győzött az FTC a ZTE otthonában

Labdarúgó NB I
2026.08.17. 19:30

Franko Kovacevic és Madarász Ádám a Fradi El-keretében

Európa-liga
2026.08.17. 16:38

Sportállamtitkárság: 38 játékost vásárolhattak a Fradivárosra adott pénzből

Labdarúgó NB I
2026.08.17. 15:28