Az FTC továbbjutás esetén második kalapos lenne az El-sorsolásnál

A Ferencváros csütörtökön a Trabzonspor vendégeként lép pályára az El-selejtező rájátszásának odavágóján. Amennyiben a magyar csapat nyeri a párharcot, akkor az El főtábláján szerepel, vereség esetén pedig a Konferencialigába kerül át.

A Football Meets Data oldal az UEFA-koefficiensek alapján megnézte, hogy a két sorozatban melyik csapat melyik kalapból várhatná a sorsolást. A Ferencváros 51.250 UEFA-koefficienssel áll, ezzel az Európa-ligában biztosan a második kalapból várhatná a sorsolást.

🟠 UEL 2026/27 - projected league phase pots (as of 19 Aug)



IN:

🇭🇷 Dinamo Zagreb



OUT:

🇳🇴 Viking



Change in seeding:

📉 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace from Pot 2 to Pot 3

📉 🇹🇷 Beşiktaş from Pot 3 to Pot 4



👉 Full analysis of probabilities and scenarios in our Simulator pic.twitter.com/J4JaRVgfo3 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 19, 2026

A Konferencialigában nem négy, hanem hat kalap van. A Ferencváros legrosszabb esetben a másodikba kerülne, de van esély arra is, hogy az első kalapba.

🟢 UECL league stage - projected seedings, as of 16 Aug pic.twitter.com/8hUiVQLnrq — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 16, 2026

A portál szerint egyébként a Trabzonspor továbbjutására 55 százalék esély mutatkozik, míg a Ferencvároséra 45. Ez az El-selejtező második legszorosabb párharca.