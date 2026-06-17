Európa-liga: a Ferencvárosra a holland Twente várhat a 2. fordulóban

Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban a holland Twente várhat a Ferencvárosra, ha sikerül túljutnia a Vojvodinán. Abban a párharcban idegenben kezdene az FTC.

Az első meccset július 23-án rendezik, a visszavágót 30-án. A Ferencvárosnak négy párharcot kell megnyernie az Európa-liga selejtezőjében a főtáblára jutáshoz, amennyiben valamelyik körben kiesik, úgy átkerül a Konferencialigába.

A Twente a 2025–2026-os idényben a 4. helyen végzett a holland élvonalban. Legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor bajnok lett, és háromszor nyert Holland Kupát, legutóbb 2011-ben. A Twente keretének értékét a Transfermarkt 83 millió euróra becsüli, ami csaknem negyvenmillióval több, mint a jelenleg 45 millióra taksált Ferencvárosé. A csapat vezetőedzője az 59 éves holland John van den Brom, aki tavaly szeptember óta irányítja az együttest. A Twente legértékesebb játékosa jelenleg a 12 millió euróra becsült 20 éves, holland U21-es válogatott balhátvéd, Mats Rots, akinek bátyja, a 24 éves középpályás, Daan Rots is a csapatot erősíti.

Ami még a sorsolás kapcsán magyar vonatkozás, hogy a 19-szeres válogatott Csoboth Kevin klubja, a St. Gallen a portugál Benfiicát kapta, melynek korosztályos csapataiban, illetve a második csapatában is szerepelt korábban a szélső, aki azonban a tavaszi szezonban már nem volt tagja a svájciak első keretének, nem nevezték egyetlen meccsre sem.

El-SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ

FC Twente–FK Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar)

Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)

Qarabag (azeri)/Vestri (izlandi, II.)–CSZKA Szófia (bolgár)/Derry City (ír)

Tromsö (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)

Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)

Hajduk Split (horvát)/MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Pafosz (ciprusi)

Sheriff Tiraspol (moldovai)/Aluminij (szlovén)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)

Dinamo Kijev (ukrán)/Universitatea Cluj (román)–PAOK (görög)

Az első meccset július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án.

El-SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ

Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)

Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)

Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)

Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)

CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.