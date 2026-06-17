Nemzeti Sportrádió

Európa-liga: a Ferencvárosra a holland Twente várhat a 2. fordulóban

P. K.P. K.
2026.06.17. 13:12
Daan Rots hamarosan akár Budapesten is pályára léphet – csapata, a Twente várhat a Ferencvárosra az Európa-ligában, ha az FTC bejut a selejtező 2. fordulójába (Fotó: AFP)
Címkék
Twente Európa-liga Ferencváros Csoboth Kevin
Az európai szövetség (UEFA) elkészítette az Európa-liga selejtező 2. fordulójának sorsolását.

Az Európa-ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával kezd az 1. fordulóban. A 2. fordulóban a holland Twente várhat a Ferencvárosra, ha sikerül túljutnia a Vojvodinán. Abban a párharcban idegenben kezdene az FTC. 

Az első meccset július 23-án rendezik, a visszavágót 30-án. A Ferencvárosnak négy párharcot kell megnyernie az Európa-liga selejtezőjében a főtáblára jutáshoz, amennyiben valamelyik körben kiesik, úgy átkerül a Konferencialigába.

A Twente a 2025–2026-os idényben a 4. helyen végzett a holland élvonalban. Legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor bajnok lett, és háromszor nyert Holland Kupát, legutóbb 2011-ben. A Twente keretének értékét a Transfermarkt 83 millió euróra becsüli, ami csaknem negyvenmillióval több, mint a jelenleg 45 millióra taksált Ferencvárosé. A csapat vezetőedzője az 59 éves holland John van den Brom, aki tavaly szeptember óta irányítja az együttest. A Twente legértékesebb játékosa jelenleg a 12 millió euróra becsült 20 éves, holland U21-es válogatott balhátvéd, Mats Rots, akinek bátyja, a 24 éves középpályás, Daan Rots is a csapatot erősíti.

Ami még a sorsolás kapcsán magyar vonatkozás, hogy a 19-szeres válogatott Csoboth Kevin klubja, a St. Gallen a portugál Benfiicát kapta, melynek korosztályos csapataiban, illetve a második csapatában is szerepelt korábban a szélső, aki azonban a tavaszi szezonban már nem volt tagja a svájciak első keretének, nem nevezték egyetlen meccsre sem.

 

El-SELEJTEZŐ
 2. FORDULÓ

FC Twente–FK Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar)
Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)
Qarabag (azeri)/Vestri (izlandi, II.)–CSZKA Szófia (bolgár)/Derry City (ír)
Tromsö (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)
Hajduk Split (horvát)/MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Pafosz (ciprusi)
Sheriff Tiraspol (moldovai)/Aluminij (szlovén)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)
Dinamo Kijev (ukrán)/Universitatea Cluj (román)–PAOK (görög)

Az első meccset július 23.-án rendezik, a visszavágót 30.-án. 

El-SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ

Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

Az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

 
A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 9., 16.

2. forduló

június 17.

július 23., 30.

3. forduló

július 20.

augusztus 6., 13.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 20., 27.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 28.

szept. 16.–jan. 28.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

később

február 18., 25.

Nyolcaddöntő

később

március 11., 18.

Negyeddöntő

később

április 8., 15.

Elődöntő

később

április 29., május 6.

Döntő

 

május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park

 

 

Twente Európa-liga Ferencváros Csoboth Kevin
Legfrissebb hírek

Kl: a DVSC-nek szerencséje volt, a Paksnak nem, FTC–Ajax és KÍ–ETO is jöhetne

Európa-konferencialiga
15 perce

Megvannak az ETO, a Fradi, a Debrecen és a Paks lehetséges 2. fordulós ellenfelei

Labdarúgó NB I
5 órája

A Vojvodina edzője bevonzotta a Ferencvárost

Európa-liga
20 órája

Európa-liga: örül a Fradinak a Vojvodina magyar légiósa

Európa-liga
20 órája

Szűcs Kornél csapatával csap össze a Ferencváros az El-selejtezőben

Európa-liga
21 órája

A Ferencvárostól távozó védő elmondta, miért hagyta el Magyarországot

Labdarúgó NB I
23 órája

BL, El: megvannak az ETO FC és az FTC lehetséges ellenfelei

Bajnokok Ligája
Tegnap, 8:43

„Nehéz szívvel hagylak el benneteket” – Laura Glauser elköszönt a Fradi családtól

Kézilabda
2026.06.14. 12:17
Ezek is érdekelhetik