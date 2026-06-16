Szűcs Kornél csapatával csap össze a Ferencváros az El-selejtezőben

Az már délelőtt eldőlt, hogy a Ferencváros az MSK Zilina (Zsolna, szlovák), az FK Vojvodina (szerb), az FC Universitatea Cluj (román), az NK Aluminij (szlovén), a Derry City FC (ír) és a Vestri (izland, II.) alkotta hatosból kap ellenfelet.

Délután megtörtént a sorsolás, az FTC-t utolsóként húzták ki, ellenfele az a Vojvodina lesz, amelynek magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. A két csapat még sosem találkozott egymással tétmérkőzésen. A zöld-fehérek legutóbb 2023 őszén találkoztak szerb csapattal, akkor a Csukaricski volt az ellenfelük, és mindkét meccsüket megnyerték a Konferencialiga alapszakaszában.

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)

Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)

Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)

Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)

CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)