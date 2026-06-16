Nemzeti Sportrádió

Szűcs Kornél csapatával csap össze a Ferencváros az El-selejtezőben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.16. 17:11
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Fotó: Török Attila
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sorsolás Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elkészítette az Európa-liga első selejtezőfordulójának párosítását.

Az már délelőtt eldőlt, hogy a Ferencváros az MSK Zilina (Zsolna, szlovák), az FK Vojvodina (szerb), az FC Universitatea Cluj (román), az NK Aluminij (szlovén), a Derry City FC (ír) és a Vestri (izland, II.) alkotta hatosból kap ellenfelet.

Délután megtörtént a sorsolás, az FTC-t utolsóként húzták ki, ellenfele az a Vojvodina lesz, amelynek magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. A két csapat még sosem találkozott egymással tétmérkőzésen. A zöld-fehérek legutóbb 2023 őszén találkoztak szerb csapattal, akkor a Csukaricski volt az ellenfelük, és mindkét meccsüket megnyerték a Konferencialiga alapszakaszában.

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Vojvodina (szerb)–Ferencváros (magyar)
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)

 

sorsolás Európa-liga Ferencváros
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