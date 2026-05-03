A CSM Bucuresti szakosztályokat zár be, de közben a dolgozóinak ingyen utazást kínál a budapesti final fourra

A bukaresti város tanács 11.6 millió eurós (nagyjából 4.25 milliárd forintos) költségvetést szavazott meg az önkormányzat tulajdonában levő klubnak, ám ennek csaknem egynegyedét a fennálló tartozások törlesztésére fordítják majd – írja a Gazeta Sporturilor román sportportál. 2025-ben még 12.9 millió euróból gazdálkodhatott a klub, amely az úszás- és teniszszakosztály felszámolásával spórolja meg a hiányzó összeget.

George Turmac, a CSM igazgatótanácsának elnöke szerint ezekben az egyéni sportágakban az egy sportolóra fordított költség jóval magasabb, mint a csapatjátékok esetében. Ezen felül a klub nem rendelkezik saját uszodával, és a teniszközpontjukban is csupán szabadtéri pályák találhatók, így az őszi-téli időszakban a pályabérlés is terheli a költségvetést.

A klubvezetés által kidolgozott átszervezési javaslatot még jóvá kell hagynia a bukaresti tanácsnak, de a jelek szerint a megszorítások továbbra sem érintik a CSM kirakatcsapatának számító női kézilabda-együttest, amely nyolc év után jutott el ismét a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé, és a június 6-i elődöntőben a francia Metzcel csap össze. A klub dolgozói között csütörtökön ment körbe az az üzenet, amely ingyenes utazást, szállást és meccsjegyet kínál a júniusi, budapesti final fourra – igaz, csupán a munkakönyvvel rendelkező alkalmazottak élhetnek a lehetőséggel.

Sorin Purcarea, a CSM igazgatótanácsának tagja szerint azonban a szállást nem közpénzből, hanem a klub egyéb saját bevételeiből fizetik majd, míg az alkalmazottakat a magyar fővárosba szállító busz logisztikai okokból mindenképpen elindul majd Budapestre. Purcarea úgy nyilatkozott a Gazeta Sporturilornak, hogy tudomása szerint 26 helyet tudtak felajánlani a klub munkatársainak, de a végleges lista még nem alakult ki.

Szintén a Gazeta Sporturilor szerezte meg és hozta nyilvánosságra vasárnap reggel a CSM szakosztályait vezetők fizetéseit. A 24 fős névsorból toronymagasan kiemelkedik a női kézilabda-szakosztály menedzsere, Aurelia Bradeanu, a korábbi győri játékos havi 35 700 lejt (több mint 2.5 millió forintot keres), kétszer többet, mint korábban a Corona Brassó szakosztályvezetőjeként. Emellett még 1000 eurós szállásköltséget is elszámolnak neki. Bradeanu után a férfi kézilabda- és a női röplabdaszakosztály vezetői következnek 20, illetve 19 ezer lejes havi fizetéssel, míg a klubelnök Iulian Pislaru havi 16 ezret keres. A megszüntetésre ítélt szakosztályok közül az olimpiai részvételre is esélyes versenyzőkkel rendelkező úszók vezetője 15 200, a teniszezőké 7500 lejt kapott.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST, MVM DOME

ELŐDÖNTŐ

Június 6., szombat

15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC

HELYOSZTÓK

Június 7., vasárnap

15.00: a harmadik helyért

18.00: döntő