Reális döntetlen – Thury Gábor jegyzete

2026.01.23. 00:04
DÖNTETLEN SZÜLETETT a Groupama Arénában – a Ferencváros és a Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzésén az alapszakasz hetedik fordulójában 1–1 lett a végeredmény. Hét helyen nem változott a hazaiak összeállítása a görögökkel szemben a Rangers elleni legutóbbi kupatalálkozóhoz képest, amelyet 2025 decemberében 2—1-re megnyert az FTC. Ám Varga Barnabás és Tóth Alex eligazolásával nemcsak a kezdőcsapaton, hanem a taktikán is változtatnia kellett Robbie Keane vezetőedzőnek. Mindenesetre figyelmeztető jel volt, hogy a spanyolországi három edzőmérkőzésükön csupán egy gólt szereztek a zöld-fehérek. Ráadásul a távozók helyére érkezőket csak az Európa-liga alapszakaszát követően lehet nevezni a keretbe.

A közelmúlt történéseinek tükrében reális eredmény a két magyarral, Gróf Dáviddal és Szalai Gáborral a kezdőben pályára lépő Fradi 1—1-es döntetlenje. Mondjuk ki, az idény első tétmeccse ugrás volt a sötétbe. Nehezen is szőtte a játékot a hazai együttes, 35 percnek kellett eltelnie, hogy Jonathan Levi veszélyeztessen, de jól eltalált lövése elkerülte a bal alsó sarkot. A középpályások futómennyisége talán nem hagyott kívánnivalót maga után, de elöl Varga Barnabás fejesei nagyon hiányoztak…

A második félidőben sem alakultak jobban a dolgok, ráadásul a Panathinaikosz két nagy helyzetet alakított ki, mindkétszer Gróf Dávid védett bravúrral. Úgy tetszett, Bamidele Yusuf kezezés utáni VAR-ozást követő büntetője meghozza a győzelmet, a vezetés némi magabiztosságot is adott a Fradinak, ám kiegyenlített a Pana.

Ismerjük el, két válogatottjuk elvesztését követően rövid idővel még a sztárcsapatok is nehezen birkóznának meg hasonló helyzettel. Tény, noha a játék töredezett, az akarat töretlen maradt.

Négy győzelem mellett három döntetlen az FTC mérlege, 15 pontjával arra is van esélye, hogy rájátszás nélkül bejusson az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Egy hét múlva idegenben a Nottingham következik, az idő pedig – reméljük – a Fradinak dolgozik.

