Optimális ellenfél lehet a Panathinaikosz a nemzetközi porondon jól teljesítő FTC-nek

A Görög Kupában százszázalékos teljesítménnyel a négy közé jutott a Pana, és az El-ben is jó Benítez mérlege, három meccsen hét pont (a Malmö és a Sturm legyőzése mellett döntetlen a Fradival is ikszelő Plzennel), szinte biztos a huszonnégybe kerülése, bár az Üllői úti vereség bonyolítaná a helyzetet. A Ferencvárossal ellentétben a görögök ugyanazt a stílust képviselik Európában, mint hazai porondon, 4–2–3–1-es szerkezetben a labdabirtoklási fölény a kiindulópont: a széleken, középen, a támadóharmadban is a legtöbbet labdát járatók közé tartozik a csapat, ugyanakkor az eredményesség jelzi, hogy ez gyakran meddő fölényt jelent, gólokban nem mutatkozik meg, és a várható gólok statisztikája sem azt sugallja, hogy a helyzetkihasználással van probléma, inkább a lehetőségek kialakításával.

Rafa Benítez 17 meccsén 27 gólnak örülhetett, és a meccsenkénti egy kapott gól sem néz ki jól. A gólokért Anasztasziosz Bakaszetasz felel a középpályán, a csatársorban pedig a lengyel Karol Swiderski és a marokkói Anasz Zaruri. Fontos szerepet tölt be a támadások építésekor a tavaly nyáron a Milantól érkező olasz válogatott jobbhátvéd, Davide Calabria (a csapat a támadásai túlnyomó többségét a jobb oldalon vezeti, ez leginkább Callum O’Dowdának vagy Nagy Barnabásnak adja fel a leckét), valamint a két középpályás, Pedro Chirivella és Adam Cerin.

Kuznyecov Szergej: Jól járt Elton Acolatse szerződtetésével az FTC Mint arról már beszámoltunk, Elton Acolatsét hétfőn szerződtette a Ferencváros a Diósgyőri VTK-tól. A holland légiós szülővárosában, az amszterdami Ajax akadémiáján nevelkedett, az U19-es csapattal 2013–2014-ben szerepelt az UEFA Ifjúsági Liga csoportkörében. 2013 és 2016 között a klub második számú csapatának számító Jong ­Ajaxban hatvannégy másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára, majd 2016 és 2020 között belga élvonalbeli együttesekben játszott. Két évig az izraeli Hapoel Beer-Seva labdarúgója volt, 2020-ban Izraeli Kupát nyert, s szerepelt az Európa-liga csoportkörében. Eljutott a török második vonalba is, 2023-ban pedig az izraeli Asdodban futballozott. Itt figyelt fel rá az akkoriban Diósgyőrben vezetőedzőként dolgozó Kuznyecov Szergej, így közvetve az FTC egykori csatárának is köze van a játékos szerződtetéséhez. „Nemzetközi kapcsolataim révén került a látókörömbe Elton Acolatse – emlékezett vissza lapunk érdeklődésére a 43 éves szakember. – Akkoriban Izraelben futballozott, ám nem ment neki a játék. Figyeltem a mérkőzéseit, s láttam azt a meccset, amelyen saját térfeléről indulva, két-három védőt és a kapust is kicselezve talált a hálóba. Ausztriában edzőtáboroztunk a DVTK-val, elhívtuk próbajátékra, s láthattuk, hogy segítségünkre lehet. Bár több csapat is csábította, meggyőztem azzal, hogy Diósgyőrben hosszú távú projekt készül, amelyben a nemzetközi porondra lépés is szerepel, s persze megmutattam neki, a diósgyőri szurkolók miként viszonyulnak a futballhoz, a csapathoz. Elsősorban szélsőként számítottam rá, mert azon a poszton érvényesült leginkább a gyorsasága, a technikai tudása, s noha mindkét oldalon hasznosan futballozott, az igazi veszélyt balról jelentette, befele cselezve veszélyesek igazán a befejezései. A mai napig jó kapcsolatban vagyok vele, s bizonyára nem veszi rossz néven, ha azt mondom: nem kimondottan centertípus, ezért a Fradi három–öt–kettes felállásában a center mögötti, második támadó szerepkörében képzelem el leginkább. Az FTC-ben ezen a poszton érvényesülhet a gyorsasága, a jó ütemérzéke, a sok mozgása, a beindulásai. Biztos vagyok benne, jó üzletet kötött szerződtetésével a magyar bajnok.”

A Fradinak összességében fekszik ez a stílus: Robbie Keane vezetőedző Európában sokkal inkább a levegőben, ­felívelésekkel vezetett támadásokban hisz, ez jó fegyver lehet magasan kezdett letámadásra is, amely jellemzi a Panathinaikosz védekezését. Az FTC jól teljesít a labdát járató csapatok ellen az Európa-ligában, védelme megfelelően zár, gyorsan vezetett támadásai hatékonyak. Noha a várható kontrajáték miatt csütörtökön nem biztos, hogy kiütközik Varga Barnabás és Tóth Alex hiánya, a felíveléseknél, a rögzített játékhelyzeteknél hátrányt jelenthet, hogy nincs ott a kiválóan fejelő válogatott középcsatár.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!