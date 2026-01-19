Acolatse érkezését bejelentette a Ferencváros – hivatalos

Mint arról korábban írtunk, Elton Acolatse már az orvosi vizsgálaton is részt vett az NB I címvédőjénél, amely nem sokkal később hivatalosan is bejelentette az érkezését; a szélső a DVTK-t hagyja ott a zöld-fehérek kedvéért.

A Ferencváros honlapja emlékeztetett, hogy a 30 éves szélső 2003 és 2013 között az Ajax Akadémián nevelkedett, és a felnőttek között az Ajax második csapatában, a Jong Ajaxban mutatkozott be 2013-ban, ahol 64 bajnokin hatszor volt eredményes. Később megfordult Belgiumban, ahol a Westerlo, az FC Bruges és a Sint-Truiden játékosa is volt. Sint-Truidenből előbb kölcsönben, majd végleg az izraeli Hapoel Beer-Seva csapatához került, a 2021–2022-es idényt azonban már kölcsönben a török Bursaspornál töltötte.

2023-ban az izraeli Asdod érintésével került Diósgyőrbe, itt eddig 70 bajnokin 16-szor volt eredményes, és az őszi szezont nyolc góllal zárta (emellett nyolc gólpasszt is kiosztott), ezzel pedig a diósgyőri csapat legeredményesebb játékosa volt.

A 30 éves Acolatse a holland U17-es, U18-as és U20-as válogatottban is szerepelt; a legfiatalabb korosztállyal 2012-ben Európa-bajnoki címet szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberedeen – Skócia)

Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)