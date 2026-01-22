Európa-liga: itt a Fradi kezdője a Panathinaikosz ellen!

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Balakin (ukrán)

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Szécsi G., Tóth Z. (kapusok), Ötvös, Gruber, Gólik, Madarász, Lakatos, Joseph, Lisztes, Nagy B.

PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Tuba – Renato Sanches, Kirjakopulosz – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski. Vezetőedző: Rafael Benítez.

A kispadon: Kocarisz, Geitonasz (kapusok), Katrisz, Sziopisz, Zaruri, Cerin, Taborda, Kocirasz, Pantovics

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Lyon 6 5 – 1 13–3 +10 15 2. Midtjylland 6 5 – 1 13–5 +8 15 3. Aston Villa 6 5 – 1 10–4 +6 15 4. Real Betis 6 4 2 – 11–4 +7 14 5. Freiburg 6 4 2 – 9–3 +6 14 6. FERENCVÁROS 6 4 2 – 11–6 +5 14 7. Braga 6 4 1 1 10–5 +5 13 8. Porto 6 4 1 1 9–5 +4 13 9. Stuttgart 6 4 – 2 12–5 +7 12 10. Roma 6 4 – 2 10–5 +5 12 11. Nottingham Forest 6 3 2 1 11–6 +5 11 12. Fenerbahce 6 3 2 1 9–5 +4 11 13. Bologna 6 3 2 1 9–5 +4 11 14. Viktoria Plzen 6 2 4 – 6–2 +4 10 15. Panathinaikosz 6 3 1 2 9–7 +2 10 16. Genk 6 3 1 2 7–6 +1 10 17. Crvena Zvezda 6 3 1 2 5–5 0 10 18. PAOK 6 2 3 1 13–10 +3 9 19. Celta Vigo 6 3 – 3 12–9 +3 9 20. Lille 6 3 – 3 10–7 +3 9 21. Young Boys 6 3 – 3 8–12 –4 9 22. Brann Bergen 6 2 2 2 6–7 –1 8 23. Ludogorec 6 2 1 3 11–14 –3 7 24. Celtic 6 2 1 3 7–11 –4 7 25. Dinamo Zagreb 6 2 1 3 8–13 –5 7 26. Basel 6 2 – 4 8–9 –1 6 27. FCSB 6 2 – 4 7–11 –4 6 28. Go Ahead Eagles 6 2 – 4 5–11 –6 6 29. Sturm Graz 6 1 1 4 4–8 –4 4 30. Feyenoord 6 1 – 5 7–13 –6 3 31. Salzburg 6 1 – 5 5–11 –6 3 32. Utrecht 6 – 1 5 3–9 –6 1 33. Rangers 6 – 1 5 3–11 –8 1 34. Malmö 6 – 1 5 3–12 –9 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 – 1 5 2–18 –16 1 36. Nice 6 – – 6 4–13 –9 0





