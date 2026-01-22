Európa-liga: itt a Fradi kezdője a Panathinaikosz ellen!

Nemzeti Sportrádió

2026.01.22. 19:51
Fotó: Getty Images
Panathinaikosz kezdőcsapat Európa-Liga Ferencváros
A Ferencváros 21 órától hazai pályán lép pályára a görög Panathinaikosz ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. Íme, a kezdőcsapatok!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Balakin (ukrán)
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Szécsi G., Tóth Z. (kapusok), Ötvös, Gruber, Gólik, Madarász, Lakatos, Joseph, Lisztes, Nagy B.
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Tuba – Renato Sanches, Kirjakopulosz – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski. Vezetőedző: Rafael Benítez.
A kispadon: Kocarisz, Geitonasz (kapusok), Katrisz, Sziopisz, Zaruri, Cerin, Taborda, Kocirasz, Pantovics

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Lyon65113–3+10 15 
2. Midtjylland65113–5+8 15 
3. Aston Villa65110–4+6 15 
4. Real Betis64211–4+7 14 
5. Freiburg6429–3+6 14 
6. FERENCVÁROS64211–6+5 14 
7. Braga641110–5+5 13 
8. Porto64119–5+4 13 
9. Stuttgart64212–5+7 12 
10. Roma64210–5+5 12 
11. Nottingham Forest632111–6+5 11 
12. Fenerbahce63219–5+4 11 
13. Bologna63219–5+4 11 
14. Viktoria Plzen6246–2+4 10 
15. Panathinaikosz63129–7+2 10 
16. Genk63127–6+1 10 
17. Crvena Zvezda63125–510 
18. PAOK623113–10+3 
19. Celta Vigo63312–9+3 
20. Lille63310–7+3 
21. Young Boys6338–12–4 
22. Brann Bergen62226–7–1 
23. Ludogorec621311–14–3 
24. Celtic62137–11–4 
25. Dinamo Zagreb62138–13–5 
26. Basel6248–9–1 
27. FCSB6247–11–4 
28. Go Ahead Eagles6245–11–6 
29. Sturm Graz61144–8–4 
30. Feyenoord6157–13–6 
31. Salzburg6155–11–6 
32. Utrecht6153–9–6 
33. Rangers6153–11–8 
34. Malmö6153–12–9 
35. Maccabi Tel-Aviv6152–18–16 
36. Nice664–13–9 



 

 

