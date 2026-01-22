Európa-liga: itt a Fradi kezdője a Panathinaikosz ellen!
A Ferencváros 21 órától hazai pályán lép pályára a görög Panathinaikosz ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. Íme, a kezdőcsapatok!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PANATHINAIKOSZ (görög) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Balakin (ukrán)
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Szécsi G., Tóth Z. (kapusok), Ötvös, Gruber, Gólik, Madarász, Lakatos, Joseph, Lisztes, Nagy B.
PANATHINAIKOSZ: Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason, Tuba – Renato Sanches, Kirjakopulosz – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski. Vezetőedző: Rafael Benítez.
A kispadon: Kocarisz, Geitonasz (kapusok), Katrisz, Sziopisz, Zaruri, Cerin, Taborda, Kocirasz, Pantovics
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Lyon
|6
|5
|–
|1
|13–3
|+10
|15
|2. Midtjylland
|6
|5
|–
|1
|13–5
|+8
|15
|3. Aston Villa
|6
|5
|–
|1
|10–4
|+6
|15
|4. Real Betis
|6
|4
|2
|–
|11–4
|+7
|14
|5. Freiburg
|6
|4
|2
|–
|9–3
|+6
|14
|6. FERENCVÁROS
|6
|4
|2
|–
|11–6
|+5
|14
|7. Braga
|6
|4
|1
|1
|10–5
|+5
|13
|8. Porto
|6
|4
|1
|1
|9–5
|+4
|13
|9. Stuttgart
|6
|4
|–
|2
|12–5
|+7
|12
|10. Roma
|6
|4
|–
|2
|10–5
|+5
|12
|11. Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11–6
|+5
|11
|12. Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|13. Bologna
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|14. Viktoria Plzen
|6
|2
|4
|–
|6–2
|+4
|10
|15. Panathinaikosz
|6
|3
|1
|2
|9–7
|+2
|10
|16. Genk
|6
|3
|1
|2
|7–6
|+1
|10
|17. Crvena Zvezda
|6
|3
|1
|2
|5–5
|0
|10
|18. PAOK
|6
|2
|3
|1
|13–10
|+3
|9
|19. Celta Vigo
|6
|3
|–
|3
|12–9
|+3
|9
|20. Lille
|6
|3
|–
|3
|10–7
|+3
|9
|21. Young Boys
|6
|3
|–
|3
|8–12
|–4
|9
|22. Brann Bergen
|6
|2
|2
|2
|6–7
|–1
|8
|23. Ludogorec
|6
|2
|1
|3
|11–14
|–3
|7
|24. Celtic
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|25. Dinamo Zagreb
|6
|2
|1
|3
|8–13
|–5
|7
|26. Basel
|6
|2
|–
|4
|8–9
|–1
|6
|27. FCSB
|6
|2
|–
|4
|7–11
|–4
|6
|28. Go Ahead Eagles
|6
|2
|–
|4
|5–11
|–6
|6
|29. Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4–8
|–4
|4
|30. Feyenoord
|6
|1
|–
|5
|7–13
|–6
|3
|31. Salzburg
|6
|1
|–
|5
|5–11
|–6
|3
|32. Utrecht
|6
|–
|1
|5
|3–9
|–6
|1
|33. Rangers
|6
|–
|1
|5
|3–11
|–8
|1
|34. Malmö
|6
|–
|1
|5
|3–12
|–9
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|6
|–
|1
|5
|2–18
|–16
|1
|36. Nice
|6
|–
|–
|6
|4–13
|–9
|0
