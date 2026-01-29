Nemzeti Sportrádió

Egy változás a múlt hetihez képest: itt a Ferencváros kezdője a Forest ellen!

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.29. 19:54
null
Yusuf ismét kezd! (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
FTC Európa-liga Ferencváros
Mint ismert, a Ferencváros a Nottingham Forest ellen lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában. Mutatjuk Robbie Keane kezdőcsapatát!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!
Nottingham, City Ground Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: S. Gishamer (osztrák)
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics, Williams – Sangaré, Yates – Domínguez, McAtee, Ndoye – Igor Jesús. Vezetőedző: Sean Dyche
A kispadon: Gunn, Willows (kapusok), Murillo, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Bakwa, Aina, Whitehall, Thompson, Sinclair, Hammond
FTC: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Varga Á., Tóth Z. (kapusok), Keita, Gruber, Gólik, Madarász, Lakatos, Joseph, Nagy B.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon76114–3+1118
  2. Aston Villa76111–4+718
  3. Freiburg75210–3+717
  4. Midtjylland751116–8+816
  5. Braga751111–5+616
  6. Roma75212–5+715
  7. FERENCVÁROS74312–7+515
  8. Real Betis742111–6+514
  9. Porto742110–6+414
10. Genk74129–6+313
11. Crvena zvezda74126–5+113
12. PAOK733115–10+512
13. Stuttgart74312–7+512
14. Celta Vigo74314–10+412
15. Bologna733111–7+412
16. Nottingham Forest732211–7+411
17. Viktoria Plzen7257–3+411
18. Fenerbahce73229–6+311
19. Panathinaikosz732210–8+211
20. Dinamo Zagreb731312–14–210
21. Lille73411–9+29
22. Brann Bergen72329–10–19
23. Young Boys7348–13–59
24. Celtic72239–13–48
25. Ludogorec721411–15–47
26. Feyenoord72510–13–36
27. Basel7259–12–36
28. Salzburg7258–12–46
29. FCSB7258–15–76
30. Go Ahead Eagles7256–14–86
31. Rangers71154–11–74
32. Sturm Graz71154–11–74
33. Nice7167–14–73
34. Utrecht7163–11–81
35. Malmö7163–13–101
36. Maccabi Tel-Aviv7162–19–171

 

 

FTC Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Sky értesülése szerint a Rapid első körben elutasította az FTC ajánlatát Bolla Bendegúzért

Labdarúgó NB I
18 perce

Az FTC és a Honvéd kifizeti a Csíkszereda bírságát

Labdarúgó NB I
1 órája

„Óriási motivációt jelent” – megmutatta kisfiát Böde-Bíró Blanka

Kézilabda
5 órája

Zachariassen fél év múlva megkaphatja a magyar állampolgárságot

Európa-liga
6 órája

Dupla Tízes: egyenesen Európa-liga-nyolcaddöntőbe jut a Ferencváros?

Európa-liga
9 órája

Fischer Pál: 1990 októberében 10-est kapott – ma már hatvanéves

Labdarúgó NB I
12 órája

Robin Hood bátorságára is szüksége lesz a Ferencvárosnak a Forest ellen

Európa-liga
13 órája

Szijjártó: Hat magyar konzul Nottinghamben, kettő Ljubljanában

Európa-liga
13 órája
Ezek is érdekelhetik