Egy változás a múlt hetihez képest: itt a Ferencváros kezdője a Forest ellen!

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!

Nottingham, City Ground Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: S. Gishamer (osztrák)

NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics, Williams – Sangaré, Yates – Domínguez, McAtee, Ndoye – Igor Jesús. Vezetőedző: Sean Dyche

A kispadon: Gunn, Willows (kapusok), Murillo, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Bakwa, Aina, Whitehall, Thompson, Sinclair, Hammond

FTC: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Varga Á., Tóth Z. (kapusok), Keita, Gruber, Gólik, Madarász, Lakatos, Joseph, Nagy B.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Lyon 7 6 – 1 14–3 +11 18 2. Aston Villa 7 6 – 1 11–4 +7 18 3. Freiburg 7 5 2 – 10–3 +7 17 4. Midtjylland 7 5 1 1 16–8 +8 16 5. Braga 7 5 1 1 11–5 +6 16 6. Roma 7 5 – 2 12–5 +7 15 7. FERENCVÁROS 7 4 3 – 12–7 +5 15 8. Real Betis 7 4 2 1 11–6 +5 14 9. Porto 7 4 2 1 10–6 +4 14 10. Genk 7 4 1 2 9–6 +3 13 11. Crvena zvezda 7 4 1 2 6–5 +1 13 12. PAOK 7 3 3 1 15–10 +5 12 13. Stuttgart 7 4 – 3 12–7 +5 12 14. Celta Vigo 7 4 – 3 14–10 +4 12 15. Bologna 7 3 3 1 11–7 +4 12 16. Nottingham Forest 7 3 2 2 11–7 +4 11 17. Viktoria Plzen 7 2 5 – 7–3 +4 11 18. Fenerbahce 7 3 2 2 9–6 +3 11 19. Panathinaikosz 7 3 2 2 10–8 +2 11 20. Dinamo Zagreb 7 3 1 3 12–14 –2 10 21. Lille 7 3 – 4 11–9 +2 9 22. Brann Bergen 7 2 3 2 9–10 –1 9 23. Young Boys 7 3 – 4 8–13 –5 9 24. Celtic 7 2 2 3 9–13 –4 8 25. Ludogorec 7 2 1 4 11–15 –4 7 26. Feyenoord 7 2 – 5 10–13 –3 6 27. Basel 7 2 – 5 9–12 –3 6 28. Salzburg 7 2 – 5 8–12 –4 6 29. FCSB 7 2 – 5 8–15 –7 6 30. Go Ahead Eagles 7 2 – 5 6–14 –8 6 31. Rangers 7 1 1 5 4–11 –7 4 32. Sturm Graz 7 1 1 5 4–11 –7 4 33. Nice 7 1 – 6 7–14 –7 3 34. Utrecht 7 – 1 6 3–11 –8 1 35. Malmö 7 – 1 6 3–13 –10 1 36. Maccabi Tel-Aviv 7 – 1 6 2–19 –17 1